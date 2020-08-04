2020-08-04T10:55:02+03:00
Общество

«Готовьте проекты»: Алиханов пообещал дешевые кредиты на восстановление исторических памятников

Для этого разработают специальную программу. Финансирование работ начнётся с 2021 года
Виктор Сергеев
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Пивоварня в ПолесскеПивоварня в ПолесскеФото: Иван МАРКОВ
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Областное правительство решило сохранять объекты культурного наследия лучше, чем в Польше, Литве, Пскове или Ленинградской области. Для этого будет разработан специальная программа реконструкции объектов культурного наследия. Как сообщил губернатор Антон Алиханов, для проектов, имеющих бизнес – потенциал, будет предусмотрена возможность получения дешевых кредитных денег, для прочих проектов, направленных на восстановление памятников архитектуры - грантовые программы.

«Наша мечта в том, чтобы каждый житель России с комфортом и удовольствием приезжал сюда. Наши объекты культурного наследия - серьёзный бизнес потенциал для туризма и возможность развития малого и среднего бизнеса, который возникает «на тур потоке, - написал глава регионе на своей странице в Instagram. - Также считаю необходимым предоставить возможность участия в подобных проектах всем желающим - через программы краудфандинга и фандраи зинга.

По словам Алиханова, для собственников или тех, кто арендует объекты на долгосрочной основе, будет открываться кредитная линия на довольно привлекательных условиях. Например, кредит будет выдаваться на 15-20 лет под нулевую ставку, при этом, половина тела кредита будет списана после проектирования и реализации работ по приспособлению, восстановлению или реконструкции объекта культурного наследия. Кроме этого, гашение остатка тела кредита начнется за пять лет до окончания срока кредитования.

«Финансирование начне тся с 2021 года. Готовьте проекты», - заявил губернатор.

Антон Алиханов отметил, что при подготовке программы будет учитываться мнение жителей о том, на какие объекты стоит обратить внимание в первую очередь.

«Прошу в комментариях каждого оставить список из ТОП-5 достопримечательностей , которые на ваш взгляд стоит включить в программу в первую очередь», - обратился к калининградцам глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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