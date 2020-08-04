Детская агрессия и истерики

Дела семейные. Светлана АнаньинаФото: Василий МАСАЛЬСКИЙ

В программе:

– как правильно реагировать на детскую агрессию;

– как не испугаться и не выйти из себя, когда ребёнок начинает бить родителей;

– должны ли отличаться реакции матери и отца на агрессию ребёнка;

– что делать, если агрессия ребёнка направлена на другого ребёнка;

– как вести себя, когда у ребёнка началась истерика.

Детские истерики и агрессия.Гость программы "Дела семейные. Масальские" Светлана Ананьина, детский и семейный психолог