2020-08-04T19:44:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Калининграде, последние новости на 5 августа 2020 года

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Калининграде на 5 августа
Николай ЛитвиновВиктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

На протяжение трех последних суток подряд число новых случаев заражения в Калининградской области резко понижалось. В итоге ситуация в моменте вернулась к показателям апреля (4 заразившихся за сутки) и это при том, что тестов на COVID-19 cейчас делают гораздо больше, чем тогда - за сутки проверили еще 1275 человек.

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, всего за время пандемии на COVID-19 обследовали нарастающим итогом 128 823 человека, из них выявлено 2 933 случая заражения (2 378 человек выздоровели), умерли 51, остаются под медицинским наблюдением 327 человек, в том числе 1 в условиях обсерватора.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Калининграде 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Завтра в Калининграде пройдет прощание с бывшим мэром Юрием Савенко
В Калининграде врачи 9 часов удаляли пациенту опухоль у основания черепа
По факту гибели 16-летнего подростка на Балткосе возбуждено уголовное дело
Калининградец вымогал деньги за интимные фото у 15-летней школьницы
Калининградца будут судить за контрабанду медпрепаратов из Польши
На улицы Калининграда вернулись торговцы польской санкционкой
В Черняховске на «зебре» сбили 79-летнюю женщину
Опубликовано видео ДТП на улице Горького в Калининграде
На выходных в Башне Врангеля пройдет дизайнерская выставка
В Черняховске «Ниссан» врезался в дерево: водитель погиб
В Отрадном школьница получила травму головы после падения с откоса
Стало известно, где разместят фоторадары в Калининградской области на этой неделе
В Черняховске мужчина 17 раз расплачивался чужой картой в магазинах
Янтарный комбинат добыл уникальный самородок-тяжеловес
«Еле отпрыгнул»: На ул. Горького в Калининграде БМВ пробила забор и вылетела на тротуар
Осужденному за взятку экс-чиновнику правительства заменили строгий режим на исправительные работы
На пляже в Светлогорске нашли тело жителя Липецка
В мэрии Калининграда рассказали, когда начнется благоустройство улицы Соммера
Межгосударственный авиационный комитет расследует крушение самолета под Калининградом
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах во вторник нет света и воды
Капитан судна, приезжий из Москвы и полицейский: У кого в Калининграде выявили коронавирус
В Калининграде от коронавируса умер пожилой мужчина
В Калининграде за сутки выявлено 4 новых случая коронавируса
Жителю Светлогорска повредили машину из-за неправильной парковки
В Светлом горело кафе
Неудачное знакомство толкнуло калининградца на грабеж
В Калининграде продавщица украла из кассы магазина 365 тыс рублей