Коронавирус в Калининграде, последние новости на 5 августа 2020 года

На протяжение трех последних суток подряд число новых случаев заражения в Калининградской области резко понижалось. В итоге ситуация в моменте вернулась к показателям апреля (4 заразившихся за сутки) и это при том, что тестов на COVID-19 cейчас делают гораздо больше, чем тогда - за сутки проверили еще 1275 человек.

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, всего за время пандемии на COVID-19 обследовали нарастающим итогом 128 823 человека, из них выявлено 2 933 случая заражения (2 378 человек выздоровели), умерли 51, остаются под медицинским наблюдением 327 человек, в том числе 1 в условиях обсерватора.