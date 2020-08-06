Коронавирус в Калининграде, последние новости на 6 августа 2020 года

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Число случаев заражения, выявляемых в нашем области за сутки, продолжает заметно колебаться. Если во вторник стало известно о 4 новых заразившихся, то вчера выявили сразу 9 инфицированных. Впрочем, пока что ежедневные показатели невысоки и особой тревоги не вызывают.

Как сообщили вчера в оперативном штабе, удалось нарастить число ежедневно проводимых ПЦР-исследований на коронавирусную инфекцию. Этому способствовало расширение сети лабораторий, в том числе частных, модернизация оборудования и проведение заборов и исследований в ежедневном режиме. Теперь в среднем каждый день делается 127 тестов на 100 тысяч жителей региона, при плановом показателе 110 на 100 тысяч населения.

Сегодня в Калининградскую область прибудет рыболовецкий траулер с 75 членами экипажа, из которых 23 моряка заразились коронавирусом. Калининградские медики поднимутся на борт и еще раз протестируют экипаж. Всех, у кого уже выявлен вирус, доставят в инфекционные стационары на лечение. Само судно встанет на рейд и будет находиться в режиме обсервации.