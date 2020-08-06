«Сын не знал, что отец похоронен под Калининградом»: поисковики нашли родственников героев-танкистов

Старший сержант Алексей Чугуевский. Фото: семейный архив.

«Комсомолка» уже писала о том, что недалеко от поселка Люблино Зеленоградского района бойцы поискового отряда «Совесть» обнаружили место гибели экипажа танка Т-34-85 из 1-го батальона 28-й гвардейской отдельной танковой бригады. В ходе дальнейшей работы удалось установить имена бойцов, останки которых были найдены вместе с обгоревшими фрагментами их амуниции и скореженными взрывом деталями боевой машины. А затем и связаться с родственниками героев.

- Геннадий Полубедов из Пятигорска уже много раз нам в таких делах помогал, - рассказал руководитель отряда «Совесть» Руслан Хисамов. – Вот и в этот раз быстро нашел в своем городе родного сына командира танка Алексея Чугуевского. Виктор Алексеевич считал, что его отец погиб и похоронен в городе Голдап, который сейчас находится в Польше.

Поисковик из Пятигорска Геннадий Полубедов (слева) и сын командира танка – Виктор Чугуевский. Фото: предоставлено Геннадием ПОЛУБЕДОВЫМ.

- Виктору Алексеевичу все же удалось выяснить, что отец похоронен на офицерском кладбище 39-й армии в поселке Славинск (бывший Гольдбах – Ред.) Гвардейского района, но где и как он погиб, сын до настоящего времени не знал, - добавил Геннадий Полубедов.

При встрече Виктор Чугуевский показал удостоверение к ордену Отечественной войны I степени, который вместе с письмом от 14 июля 1945 года переслал семье на хранение командир танковой бригады, гвардии полковник Акопов.

- У погибшего офицера были два брата и две сестры, некоторые его племянники сегодня живут в соседнем городе Ессентуки, - продолжает Полубедов. – До войны старший сержант Чугуевский служил в Пятигорске сверхсрочную в кавалерийском полку. Когда начались боевые действия, воинскую часть сразу отправили на фронт, а в октябре у Алексея родился сын. Впоследствии кавалерист окончил танковое училище в Саратове. Сохранилось только одно письмо оттуда, которое танкист прислал жене в декабре 1944 года.

Курсант офицерской школы Алексей Чугуевский писал, что ждет момента, «когда надо будет прощаться с городом Саратовом». К тому времени фронтовик уже был награжден медалью «За Отвагу»: 13 августа 1943 он установил точные координаты минометной батареи противника, благодаря чему она была успешно подавлена нашей артиллерией.

Напомним, что бой, в котором погиб экипаж «тридцатьчетверки», произошел 14 апреля 1945 года. Согласно архивным документам, танк на бешеной скорости ворвался в поселок Рогенен (сегодня не существует - Ред), раздавил минометную батарею и разогнал ее прислугу. В общей сложности танкисты уничтожили 3 миномета, 2 ДЗОТа, 4 пулеметных точки и до 10 солдат противника. Вместе с гвардии младшим лейтенантом Алексеем Чугуевским сражались гвардии сержант Александр Панов - командир орудия; гвардии сержант Кирилл Григорьев – заряжающий; гвардии старший сержант Михаил Толстогузов – механик-водитель и гвардии старший сержант Иван Михайлов (именно по номеру его награды удалось определить принадлежность экипажа) – радист-пулеметчик.

Как добавил Руслан Хисамов, при помощи московских коллег на сегодняшний день удалось разыскать племянника и внука Михаила Толстогузова и племянника Кирилла Григорьева (однако последнему, как выяснилось, судьба его героического родственника не интересна).