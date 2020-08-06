Актеры фильма «Отель» - о Калининграде: «Здесь Россия… и не Россия»

Вот такую декорацию построила съемочная группа на самом берегу моря. Фото: Екатерина КРЕЙДЕР

Найти место съемок оказалось непросто, даже несмотря на то, что члены съемочной группы любезно прислали нам точные координаты для навигатора. Но в конце концов, ухабистая дорога, идущая через лес в окрестностях поселка Поваровка, вывела нас прямо к морю.

Декорация на берегу

Стараниям художника-постановщика Сергея Австриевских киношники с нуля построили здесь декорацию старой гостиницы в натуральную величину. Два этажа, привычная глазу калининградцев кладка красного кирпича, торчащие из разбитого окна ветки дерева... В таком антураже всю прошлую неделю кипела работа над драмой «Отель», ставшей режиссерским дебютом в кино Александра Балуева, который также сыграл одну из главных ролей. Его напарниками на съемочной площадке были актриса и генеральный продюсер фильма Марина Петренко и композитор Глеб Матвейчук (автор музыки к фильмам «Адмирал», «Новая земля» и многим другим).

Александр Балуев в этот раз и в кадре, и за кадром. Фото: Светлана МАЛИКОВА.

Как раз к нашему приезду начался дождь, поднялся ветер, и актеры сделали паузу, благодаря чему журналистам удалось пообщаться с Александром Балуевым. Первый вопрос - конечно же, про выбор натуры.

- В одном из своих прошлых интервью вы говорили, что уже давно хотите снять что-то в Калининградской области. Откуда такой интерес к нашему региону?

- Моя жизнь в кино практически началась с Калининграда. Режиссер Кайдановский снимал здесь фильм «Жена Керосинщика». Это была моя первая большая роль, и вот теперь закольцевалось: тогда первое кино как актер, а сейчас первый фильм как режиссер. Это и дань, и память. И, вообще, мне здесь нравится работать - много разных фактур и само место с драматической историей.

- То есть, когда разрабатывался сценарий «Отеля», вы уже знали, где именно будут проходить съемки?

- У нас по сюжету было море, полноценное действующее лицо, но чтобы работать в Калининградской области - это пришло со временем. Перед съемкой наша команда приезжала сюда не меньше семи раз. Искали застроенные места, которые можно было бы немного переделать и использовать как декорации. Но в результате решили остановиться на Балтийском берегу и построить здесь отель с нуля.

- А еще вы упоминали, что восхищены старой крепостью в Балтийске, хотели снимать и там. Удалось?

- Изначально мы и планировали делать эту гостиницу там. Но потом отказались по техническим причинам. Это, все-таки, Балтийская коса, нужен паром, чтобы перевозить технику. В итоге решили, так сказать, в чистом поле построить.

«К кому аисты прилетели?!»

По словам Балуева, история с «Отелем» началась для него после того, как удалось прочитать пьесу питерского театрального автора Валентина Красногорова «Донжуанский список».

- Сначала хотел сделать по ней спектакль, но потом как-то пришла мысль снять кино по этой истории. Ведь пьеса и кино - две разные вещи. Нужно было ее очень серьезно доработать, изменить многое и перевести на киноязык в сценарном формате. Три года велась работа над сценарием, а сейчас фильм уже практически снят.

- Насколько вы уже освоились в новом для себя амплуа режиссера?

- Я актером давно подрядился, поэтому с тем, чтобы сыграть еще одну роль, в этом случае - режиссера, сложностей практически не испытал. Вокруг профессиональные люди, которые понимают, что такое кино. У меня в этом случае хорошая поддержка во всем.

Еще один дебют в картине – у Марины Петренко, которая впервые выступает генеральным продюсером фильма, и одновременно играет в нем главную роль. Ее героиню, кстати, тоже зовут Марина.

- Со мной такие совпадения по имени уже не первый раз происходят, - смеется актриса. – Вообще про эту историю я услышала четыре года назад, когда Александр Балуев еще только задумывал картину и пробовал разных кандидаток на эту роль. Я была одной из них. История в меня очень попала. Прошло какое-то время, и мы встретились на съемках проекта «Собор». Была ночная смена, я поинтересовалась: «Александр Николаевич, где можно посмотреть фильм?» - была уверена, что он уже готов. А он отвечает: «Нигде, мы еще не сняли это кино». И это стало толчком, чтобы я организовала свой продакшн и сделала историю, которая попала в нас обоих.

Глеб Матвейчук и Марина Петренко играют молодоженов, которые попадают в странную заброшенную гостриницу. Фото: Светлана МАЛИКОВА.

- Как сошлись с Балуевым на площадке?

- Это один из сильнейших партнеров в моей актерской карьере, я очень благодарна судьбе, что свела меня с ним. Бывают ситуации, когда возникают вопросы: «Что здесь? Как здесь?», я к нему подхожу их задать, и пока он формулирует ответ, уже понимаю. То есть это какой- то диалог не через слова. Очень помогает музыка, которую написал для картины Глеб Матвейчук. Бывают моменты, когда нужно попасть в сцену, тогда просто включаешь ее и настраиваешься.

Марина подтвердила, что место для съемок искали долго. Смотрели Грецию, Мальту, Крым, Краснодар, но в итоге выбрали Калининград:

- Когда наш художник-постановщик увидел этот берег, сразу сказал, что остаемся здесь. Приехав, мы тоже поняли, что не прогадали. Я раньше была в Калининграде на съемках картины «Герой», но тогда мне в городе и области ничего не удалось толком посмотреть. На вашем взморье я впервые и просто поражена его красотой. Это и Россия, и не Россия. А еще тут большое количество аистов. У нас группа хихикает, гадая, к кому же они прилетели.

P..S.

К сожалению, приехать и посмотреть на декорации у желающих вряд ли получится – мистическое здание решили снести. В следующий раз мы увидим его только на большом экране. Полностью работу над картиной планируют завершить к февралю 2021 года.

О ЧЕМ ФИЛЬМ

Молодая пара (персонажи Марины Петренко и Глеба Матвейчука) отправилась в свадебное путешествие и заблудилась. Случайным образом молодожены находят гостиницу с очень странным хозяином (Александр Балуев). Остальные детали сюжета пока не раскрываются, но, судя по всему, зрителей ждет захватывающая психологическая драма.

- Это история про то, стоит ли идти в какие-то свои темные закутки души, что будет, если ты туда пошел и готов ли ты к этому. И, конечно, это история про любовь в разных ее проявлениях, - говорит Марина Петренко.