Закрытый гроб, море цветов: как в Калининграде простились с бывшим мэром Юрием Савенко

Информацию о том, где пройдет церемония прощания, была опубликована лишь накануне вечером, видимо, поэтому людей было не так много, как можно было ожидать.

Депутат горсовета Олег Быков, работающий директором в МУП «Альта», дежурил у входа в черных очках и давал советы своим сотрудникам по организации мероприятия. Бывший мэр Калининграда, а ныне депутат Госдумы Александр Ярошук тоже сначала стоял у входа, придерживая дверь в храм, а потом сбежал по ступеням вниз и встречал желающих проститься.

Слева от входа установили большой экран, на котором сначала появился портрет Юрия Савенко, а потом, уже после начала церемонии, стали крутить ролики с публичных мероприятий. Вот Юрий Савенко вместе с губернатором Георгием Боосом и президентом Владимиром Путиным открывает Юбилейный мост, вот идет с флажком в руках во главе колонны на праздновании Дня города, а вот надевает символы городской власти - цепь с медальоном после переизбрания на пост мэра.Некоторые бывшие сотрудники мэрии разбились по кучкам и принялись выискивать себя на видео, обсуждая минувшее.

После объявления о начале церемонии прощания, первыми в храм вошли мэр Алексей Силанов, врио губернатора Алексей Родин (Антона Алиханова на церемонии не было), председатель облдумы Марина Оргеева и председатель горсовета Андрей Кропоткин с огромными букетами красных роз. За ними вошел Александр Ярошук.

Гроб оставался закрытым на протяжение всей церемонии.Фото: Иван МАРКОВ

Гроб был закрыт. Рядом с ним сидели родственники. Чиновники, в основном, выражали соболезнования брату покойного, экс-депутату Владимиру Савенко, не решаясь тревожить женщин.

- В этот солнечный, но грустный день мы прощаемся с Юрием Алексеевичем Савенко, - взял слово Алексей Силанов. – За небольшой с исторической точки зрения срок он помог найти Калининграду силы для развития…

Силанов напомнил, что Савенко дважды избирался на пост мэра, был депутатом и областной, и Государственной думы, построил школы, больницы и детские сады.

Алексей Родин назвал всех дорогими товарищами, признался, что лично Юрием Савенко не знал, и передал соболезнования от губернатора.

- Абсолютно очевидно, что этот человек навсегда вписался в историю нашего региона, - начал Родин, - оставив в памяти себя как руководителя, которому были небезразличны проблемы и заботы граждан…

Марина Оргеева с дрожью в голосе рассказала про улыбку Юрия Савенко и про доступность бывшего мэра простым людям:

- Он любил Калининград, и вся его жизнь была посвящена жителям столицы янтарного края. Это невосполнимая утрата…

Вслед за предшественником Савенко, Виталием Шиповым, выступил его преемник Александр Ярошук. Он решил попросить прощения.

- Юрий, большое спасибо за время, которое мы провели вместе, - сказал Ярошук. - Это был мой первый учитель в моих политических начинаниях. Мы много времени проводили в дискуссиях, в чем-то мы соглашались, в чем-то не соглашались. Но всегда старались быть партнерами. Я хочу попросить у тебя прощения, если обидел словом или делом.

Слева направо: врио губернатора Алексей Родин, председатель областной Думы Марина Оргеева, глава Калининграда Алексей Силанов, депутат Государственной Думы Александр Ярошук.Фото: Иван МАРКОВ

В середине церемонии в храме появился бывший губернатор Николай Цуканов. Он вошел вместе с простыми горожанами, прикоснулся к гробу и быстро вышел.

Тем временем, за оградой на улице тоже начали собираться калининградцы. У одной из женщин с букетом цветов я решил спросить, почему она не проходит в храм.

- Я, если честно, только сейчас узнала о смерти Савенко, вот только что, - призналась горожанка и рассказала, что на самом деле несет цветы на место гибели сестры на Литовском валу, гдее ее сбила машина несколько лет назад. - К Савенко у меня отношение сложное, 50 на 50. Плюс ему, конечно, за благоустройство. Но за то, что площадь Победы домами замусорил, однозначно минус.

Похоронили Юрия Савенко на старом кладбище на проспекте Мира рядом с отцом.

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