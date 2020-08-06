Погода на выходные в Калининграде: 30-градусная жара в субботу, гроза в воскресенье

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининград пришла настоящая летняя жара и, что особенно приятно, - она продержится до самого конца недели.

Начнется все в пятницу. Завтра, по прогнозу Гидрометцентра России, воздух в Калининграде прогреется до +28 градусов.

В субботу температура должна подняться еще выше. Максимальное значение, по оценкам синоптиков, составит +30 градусов! День должен пройти без осадков, а обдувать нас будет легкий юго-восточный ветер скорость от 2-6 метров в секунду.

В воскресенье температура немного понизится - термометры покажут +27..+29 градусов. Вероятность осадков пока оценивается в 60% и почти наверняка будет гроза (ее обещает портал gismeteo.ru).

Атмосферное давление на протяжение всех выходных сохранится повышенным на уровне 763-766 миллиметров ртутного столба.

КСТАТИ

За последнее десятилетие максимальные температуры воздуха в Калининграде в августе практически каждый год поднимались выше 29-30 градусов, а средняя месячная температура начиная с 1980 года была выше нормы более чем в 80% случаев.