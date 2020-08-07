Коронавирус в Калининграде, последние новости на 7 августа 2020 года

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на COVID-19 обследовали нарастающим итогом 131 397 человек, из них выявлено 2 958 случаев заражения (2 389 человек выздоровели), умерли 53, остаются под медицинским наблюдением 303 человека.

Вчера в Калининград прибыл рыболовный траулер «Карелия», на борту которого находятся около 20 зараженных коронавирусом. На борт поднялась бригада Областной инфекционной больницы, которая обследовала экипаж и взяла тесты на COVID-19. По результатам двойной термометрии превышение температуры ни у кого из моряков не выявили. При этом симптомы ОРВИ обнаружили у одного члена экипажа, которого госпитализировали в инфекционный стационар. Остальные рыбаки остаются на борту.

Как уточнили в оперативном штабе, если у кого-то из экипажа подтвердится коронавирус, и эти случаи будут включены в статистику по Калининградской области.