Какие ограничения сохранятся в Калининградской области после 10 августа 2020 года

В поездах на калининградском направлении могут единовременно проезжать 200 пассажиров. Фото: Александр Подгорчук

Самоизоляция и маски

По предложению главного государственного санитарного врача региона до 22 августа продлевается режим самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет и старше, а также граждан, имеющих хронические заболевания.

Частичный масочный режим тоже сохранен. Надевать маски по-прежнему необходимо в общественном транспорте, магазинах и других помещениях, где одновременно находятся много людей.

Массовые мероприятия

Они по-прежнему под запретом, но есть два больших исключения. Власти разрешили проводить официальные спортивные мероприятия с участием команд футбольного клуба «Балтика» и волейбольного клуба «Локомотив – Калининградская область». Важное условие - заполнение зрительских трибун не более 10% от общего количества мест и соблюдение всех рекомендаций Роспотребнадзора.

В Калининградской области остаются закрытыми все кинотеатры, за исключением автомобильного. Музеи принимают посетителей, но требуют ношения масок.

Пересечение границы

Глобально, к сожалению, ничего не меняется. Выехать в Польшу, Литву и другие иностранные государства большинству россиян все еще нельзя. Однако есть послабления для железнодорожного транзита в «большую» Россию.

Во-первых, пассажирское железнодорожное сообщение между Калининградом и другими городами открывается для всех граждан России. Раньше билеты могли купить только жители нашей области, имеющие прописку.

Во-вторых, с 8 августа в поездах на калининградском направлении могут единовременно проезжать 200 пассажиров (было 100). Также сняты ограничения по рассадке в купе и плацкартном сегменте. Таким образом, квота мест в каждом составе, транзитом проходящем через территорию Литвы, увеличена в два раза.

Есть и нововведения для тех, кто пересекает границу через международные автомобильные пункты пропуска (за исключением лиц, осуществляющих международные автоперевозки). Въезжающие в область должны заполнить анкеты, которую предоставят специалисты Роспотребнадзора в пункте пропуска. Затем в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию региона нужно будет пройти лабораторное обследование на коронавирус методом ПЦР. В случае любого ухудшения состояния здоровья в течение 14 календарных дней со дня прибытия на территорию РФ следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью по месту жительства (пребывания) без посещения медицинских организаций.

Кафе и рестораны

С 7 августа возобновилась работа некоторых ресторанов и кафе, расположенных в торговых центрах. Такие точки общепита должны иметь отдельный вход с улицы, а одновременно внутри могут быть заполнены не более 50% посадочных мест. Остальные заведения работают в подобном режиме с 25 июля.

Трудоустройство

Для иностранцев и лиц без гражданства уточнен режим пребывания в области. Работодателям необходимо проверять у приезжающих работников наличие медицинских документов, подтверждающих отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР, полученный не менее чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации. Также работодатели должны обеспечить выполнение иностранными гражданами и лицами без гражданства, прибывающими на работу, требований по изоляции сроком на 14 календарных дней со дня прибытия в регион.

Проще говоря, у работников есть два варианта: успешно сдать тест на коронавирус и сразу начать работать либо сначала провести две недели в самоизоляции.