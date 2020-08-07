В Калининграде возобновляется вывоз отсортированного мусора

Мусор, накопившийся за время паузы, отвезут на полигон, не разделяя на фракции. Фото: Иван МАРКОВ

В Калининграде, наконец, перезапустят сбор отсортированных отходов с населения. Об этом 5 августа объявил эко-бизнесмен Олег Пауков на официальной странице своей организации «Зеленое дело» в фейсбуке. Напомним, сбор вторсырья был приостановлен в начале июня из-за рекомендации федерального Роспотребнадзора, поскольку «при переработке вторсырья, а также при сортировке смешанных отходов возникает опасность инфицирования персонала предприятия и загрязнения производственной среды».

Сам Олег Пауков сообщил «Комсомолке», что к рекомендации прислушались только после того, как с середины мая начался резкий рост количества заболевших коронавирусом. Однако калининградцы, уже привыкшие раскладывать по разным пакетам картон, бумагу, пэт-бутылки и жестяные банки, не обратили внимания на приклеенные к контейнерам объявления и продолжали нести мусор. К концу июня у ящиков выросли горы пакетов и стопки картона, и это печальную картину можно наблюдать и сегодня.

- Мы уже предупреждали, что пока не сможем вывозить отходы из-за рекомендаций Роспотребнадзора, - продолжает Олег Пауков, - поэтому, скорее всего, все, что было рассортировано горожанами, отправится на полигоны вместе с обычным мусором. Мне уже звонили представители управляющих компаний и говорили, что люди несут рассортированный мусор и складывают его рядом с контейнерами, все это приходится отправлять в кеску. Думаю, пока нужно просто подождать до середины сентября.

По поводу порядка на контейнерных площадках высказался и региональный министр экологии и природных ресурсов Олег Ступин.

- Чистотой площадок должны были озаботиться городские власти, потому что они находятся в их ведомстве, - заявил Ступин. – Напомню, что региональный оператор отвечает только за вывоз мусора.

Тем не менее, есть и хорошие новости. Вместе с перезапуском сортировки расширится и количество фракций, принимаемых «Зеленым делом». Количество ящиков под сортировку пока остается прежним – по три в каждом дворе (под макулатуру, металл и пэт-бутылки). В первый ящик, по словам Паукова, можно выбрасывать любую чистую и не ламинированную картонную упаковку из-под продуктов, лекарств, техники, обуви, и прочих товаров, гофрокартон, газеты, журналы, писчую бумагу любого формата (кроме шредированной), а также любую полиграфию, в том числе рекламную. Во второй контейнер можно отправлять пэт-бутылки из-под напитков всех цветов, кроме белого. А в третий - алюминиевые и жестяные банки, а также все металлические изделия (например, сковородки, кастрюли, ложки, вилки и прочую кухонную утварь).

Кроме того, «Зеленое дело» сможет принимать от населения чистый прозрачный полиэтилен, старую и неисправную бытовую технику и электроинструмент, системные блоки от компьютеров и кондиционеры.

По словам Паукова, продолжится установка коробок под макулатуру в подъездах.

Напомним, что инициатива о введении раздельного сбора была вдвинута министерством природных ресурсов и экологии Калининградской области и поддержана губернатором. Для ее реализации мэрии города были выделены денежные средства на закупку контейнеров под раздельный сбор, а с представителями отрасли была разработана концепция и механизмы ее воплощения, в том числе цепочки реализации вторичного сырья.