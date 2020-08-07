Калининградские 100-балльники - о подготовке на карантине: «Надеялись, что ЕГЭ вообще отменят»

По понятным причинам экзамены проходили в особенно нервной обстановке, но на результатах это не сказалось. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выпускники калининградских школ могут немного перевести дух - основной этап сдачи ЕГЭ позади. Всякое было: и неудачи, и разочарования, и… 100-балльные результаты.

- В нынешнем году сельские и городские школы на равных демонстрируют высокие достижения, - отметила областной министр образования Светлана Трусенева. – Этот факт можно считать большим достижением всей системы образования. Теперь мы ожидаем итоги ЕГЭ по биологии и иностранным языкам, а также результаты тех, кто сдавал экзамены в резервные дни. Уверена, там тоже будут успехи наших ребят!

В Калининградской области по итогам выпускной кампании определились две «двухсотбалльницы». Выпускница лицея №10 Советска Анна Миханчук получила максимальные оценки на ЕГЭ по русскому языку и литературе. А теперь уже бывшая ученица Школы будущего в поселке Большое Исаково Гурьевского городского округа Анна Спиридонова показала высшие результаты по русскому языку и обществознанию. К слову, обе девушки завершили обучение с золотыми медалями и дипломами особого образца. Разве могло быть иначе?

Самоизоляция пошла пользу

Анна МИХАНЧУК, лицей № 10 Советска:

- Честно говоря, готовилась не очень усердно - просто делала домашние задания. Поэтому отдельное спасибо моим учителям: Кудрявцевой Татьяне Александровне и Керопян Карине Рафаэльевне.

Анна Миханчук. Фото: Предоставлено героем публикации

Григорий СОКОЛОВСКИЙ, директор лицея № 10:

- Самоизоляция для тех выпускников, кто хотел успешно сдать экзамены, была замечательным периодом для подготовки. Учителя с небольшими группами выпускников проводили занятия ежедневно. Аня усердно трудилась все 11 лет учебы и к подготовке к ЕГЭ подошла очень серьезно, пусть не скромничает. Результат вполне закономерен.. Но главное, школа сегодня отлично готовит детей к аттестации. Вы ведь обращали внимание, что многие успешные выпускники школ особенно гордятся тем, что обошлись без помощи репетиторов.

«Больше плюсов от карантина»

Анна СПИРИДОНОВА, Школа будущего, поселок Большое Исаково:

- При подготовке к ЕГЭ я полагалась в первую очередь на себя и школьную подготовку. Большое спасибо учителю русского языка Татьяне Александровне Щукиной. Благодаря самоизоляции, в которой мы все оказались, появилось много дополнительного времени. Главное, что я для себя решила - знания буду закреплять. И тренировалась, тренировалась, тренировалась.

Анна Спиридонова. Фото: Предоставлено героем публикации

Во время сдачи экзамена по русскому языку сомнения, конечно, были. Например, требовалось расставить запятые в стихотворении. Я расставила, а потом думала, что трудно порой угадать авторскую расстановку. Во время экзамена по обществознанию были задания… с подковыркой, что ли. И хотя выполнила все, тоже не была уверена, что права. Планы на будущее? Еще и не определилась, оставаться в Калининграде или учиться в Питере. Но направление выбрала – экономика и маркетинг.

Алексей ГОЛУБИЦКИЙ, директор Школы будущего:

- У нас феноменально большое количество высокобалльных (более 80 баллов) результатов, а Анна впервые в истории школы набрала 100 баллов сразу по двум предметам. Это стало возможным благодаря совместному и очень напряженному труду органов управления образованием, команды учителей и, прежде всего, самих ребят при поддержке родителей. Мы вместе создали все условия, чтобы выпускники не только не пострадали от карантина, но и получили некоторое преимущество.

КОНКРЕТНО

Как сдавали экзамены в этом году

География.

Приняли участие 68 человек, все успешно справились с заданиями. Максимальный балл получил выпускник школы №9 Калининграда Егор Войтейщик.

Литература.

Сдавали 430 человек. Все преодолели минимальный порог. 10 выпускников получили по 100 баллов: это выпускницы лицея №49 Алиса Агеева и Эмма Иванова, школы №6 Мария Мороз, лицея №18 Наталья Персидская, школы №33 Ева Сироткина, школы №24 Елизавета Ариненко, школы №56 София Авраменко, лицея №10 Советска Анна Миханчук, школы поселка Железнодорожного Правдинского района Анастасия Тарасова и выпускница прошлых лет Екатерина Плечкова.

Информатика и ИКТ.

Участвовали 495 человек. Не набрали минимального балла 3,7% от общего числа сдававших. Шестеро получили 100 баллов: выпускники гимназии №40 им. Гагарина Вадим Красник и Иван Гнатюк, лицея №23 Артем Рябов, выпускница лицея №10 Советска Екатерина Самсонова, одиннадцатиклассник школы поселка Крылово Правдинского района Илья Кубашин и выпускник прошлых лет Михаил Бекаревич.

Русский язык.

Обязательный предмет сдавали 4 076 выпускников. Из них 15 получили 100 баллов: выпускница гимназии «Вектор» Зеленоградска Кристина Соломаха, Анна Рубанова (гимназия №40), Сабина Рахманкулова и Валерия Шипович (обе – лицей №18), Анастасия Халецкая (школа №56), Дмитрий Тарасевич (школа №38), Маргарита Алферова (школа №10), Арина Ловецкая (школа №9). Несколько выпускников представляют школы, расположенные в разных уголках области. Среди них – Анна Новикова (школа №1 Гвардейска), Юрий Смирнов (школа Краснознаменска), Анатолий Дубинка (Классическая школа Гурьевска), Мария Казаченко (школа Нестеров), Анна Яшунина (лицей №5 Советска), Анна Спиридонова (Школа будущего пос. Большое Исаково), Анна Миханчук (лицея №10 Советска).

Профильная математика.

Участвовали 2 254 человека, не достигли минимального порога 3 %. Выпускник гимназии №32 Калининграда Александр Шевченко набрал 100 баллов.

Физика.

Участвовали 1 059 человек. Не справились с заданиями 3,8% выпускников. Михаил Целуйкин (гимназия №1 Калининграда) и Дмитрий Скороходов (ШИЛИ) – получили максимальный балл.

История.

Сдавали 518 человек. Не преодолели минимальный балл 3,5%. Стобалльиками стали выпускница школы №56 Алина Фролова, представители школы №1 Гусева Владислав Ячменев и Низовской школы Макар Шишкарев, а также выпускница прошлых лет Ольга Сосницкая.

Химия.

540 участников. Около 16% не смогли преодолеть минимальный порог баллов, многие из них – выпускники прошлых лет. Алена Осминина из школы №6 Калининграда получила максимальный результат.

Обществознание.

Самый массовый экзамен по выбору сдавали около 1700 выпускников. Не преодолели минимальный порог 11% из них. Три выпускницы показали максимальный результат: Анастасия Макеева (школа №6 Черняховска) Елена Гаршина (школа №2 , Гвардейск), Анна Спиридонова (Школа будущего Гурьвеского городского округа).

ИТОГО: 43 стобалльных результата (без учета результатов по биологии и иностранным языкам). Для сравнения: в 2019 году «стобалльников» было 26, а еще годом ранее – 15.