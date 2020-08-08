Коронавирус в Калининграде, последние новости на 8 августа 2020 года

. Фото: Александр Подгорчук

За пятидневную рабочую неделю в Калининградской области выявили 56 новых случаев заражения COVID-19. Это в два раза меньше, чем было за пять дней (27 июля - 31 августа) на прошлой неделе, когда заразились 127 человек.

Главным событием, конечно же, стало появление в нашем порту рыболовного траулера «Карелия». Была информация, что на борту находятся больше 20 заразившихся. У всего экипажа повторно взяли тесты калининградские врачи, и вчера вечером оперативный штаб сообщил: COVID-19 подтвердился всего у двух моряков. Еще один член экипажа с симптомами ОРВИ был отправлен в больницу в первый же день, однако тест на коронавирус у него оказался отрицательным. Сегодня ему проведут повторное исследование. Ну, а пока на судне организованы карантинные мероприятия продолжительностью 14 дней. Остальные члены экипажа находятся под медицинским наблюдением и пройдут повторное лабораторное исследование на 10 день.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Какие ограничения сохранятся в Калининградской области после 10 августа

Региональные власти продолжают «раскручивать гайки» и опубликовали новый пакет послаблений. Возобновилась работа некоторых ресторанов и кафе, расположенных в торговых центрах. Пассажирское железнодорожное сообщение между Калининградом и другими городами открывается для всех граждан России, а в поездах на могут единовременно проезжать 200 пассажиров (подробности).