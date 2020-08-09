В палаточном лагере под Калининградом взорвался снаряд, пострадали двое детей

Состояние мальчика оценивается как тяжелое, девочки - средней степени тяжести. Фото: Александр Подгорчук

Инцидент произошел в ночь на воскресенье в лесном массиве вблизи города Балтийска Калининградской области. Как сообщает пресс-служба регионального СК, две семьи с детьми отдыхали в палатках в лесном массиве, расположенном на въезде в город в районе улицы Боткина.

- При разведении костра предположительнопроизошла детонация снаряда времен Великой Отечественной войны, находящегося в почве. В результате, осколочные ранения получили мальчик пяти лет и девятилетняя девочка. Оба ребенка с тяжёлыми травмами госпитализированы в лечебное учреждение, - рассказали в СК.

Как сообщили в региональном минздраве, пострадавших доставили в Детскую областную больницу. Состояние мальчика оценивается как тяжелое, девочки - средней степени тяжести.

Уже организована доследственная проверка. Следствием завершен осмотр места происшествия, будут назначены судебно-медицинские и взрывотехническая экспертизы. По результатам проверки следствие примет процессуальное решение.

Похожий случай произошел 23 июля 2011 года на Балтийской косе. Приехавший отдохнуть из Германии мужчина и двое сыновей развели костер на побережье, и в итоге получили осколочные ранения и термические ожоги. К счастью, все трое остались живы.

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Ежегодно у нас обнаруживают и утилизируют до 3500 старых снарядов и бомб. Почва выталкивает предметы наверх на 3-5 см. в год. То есть не только люди случайно откапывают снаряды, но и они сами «идут» к ним навстречу. Самым «взрывоопасным» местом является Балтийская коса. Тут даже деревья рубить опасно – некоторые снаряды до сих пор «сидят» внутри стволов и обросли корой. (подробности)