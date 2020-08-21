Алиханов: Ребятам, работавшим с погибшим подростком на стройке Нахимовского училища, поступают угрозы

Губернатор потребовал привлечь к ответственности виновных в гибели несовершеннолетнего Фото: Александр Подгорчук

Гибель 16-летнего подростка на стройке Нахимовского училища в Калининграде в любом случае будет расследована. Об этом в ходе оперативного совещания в региональном правительстве в пятницу, 21 августа, заявил губернатор Антон Алиханов.

Трагедия произошла 16 августа на улице Артиллерийской. На стройплощадке 16-летний подросток упал с шестиметровой высоты и скончался от полученных травм. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшего смерть человека».

«У нас есть мобильные телефоны, куда обращался этот молодой человек, они переданы следствию. Мы очень надеемся, что те ребята, что работали с ним, и которые начинают получать угрозы от людей, которые их нанимали на работу, чтобы они молчали … что следствие будет проведено со всей тщательностью. Помимо того, что, есть люди, которые их фактически нанимали, есть же еще и ответственные за технику безопасности. И говорить что там работают 10-12 субподрядчиков и концов не найти… Так начинают родители говорить, что ничего не получится. Это не так. Ответственные есть, и формальный, и по факту, который занимался подбором персонала, и они должны понести ответственность, - сказал Алиханов.

Губернатор потребовал провести выездное совещание на объекте с участием генподрядчика - компании «Геоизол».

«Они уже не в первый год в регионе работают, себя неплохо зарекомендовали. Но что меня смущает. Если на стройке 16-летние пацаны без всякого инструктажа ходят, то там могут ходить и другие люди. Мы когда стадион строили, все контролировали, чтобы никто там ничего не оставил, и потом не привел в действие. Стройка, особенно такого объекта, не должна превращаться в проходной двор, а судя по тому, что там произошло, компания допустила это», - добавил Алиханов.

Также глава региона потребовал привлечь к расследованию ЧП сотрудников трудовой инспекции.