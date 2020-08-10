Погода на неделю в Калининграде: похолодание затянется до выходных

. Фото: Александр Подгорчук

Волна летнего зноя, накрывшая Калининградскую область, в начале недели начнет отступать. Впрочем, понедельник все еще будет по-настоящему жарким. Сегодня синоптики прогнозируют до +28 градусов и не исключают небольшой дождь.

Со вторника Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды обещает похолодание. Дневная температура упадет до +23..+24 градусов и продержится на этом уровне до пятницы включительно. Осадков в это время не предвидится, днем влажность воздуха будет понижаться до 50-58%.

Отметку +25 столбик термометра должен вновь превысить в субботу. По прогнозу Гидрометцентра России, следующие выходные пройдут при +26 градусах – и тоже без осадков.

Атмосферное давление почти всю неделю будет повышенным – 763-765 миллиметров ртутного столба – и придет в норму в субботу-воскресенье.