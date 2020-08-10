«Взбесившийся коллектор»: чем обернется суперпровал на Тенистой аллее в Калининграде

«Водоканал» восстановил поврежденный участок, однако нет уверенности, что провал не появится где-нибудь в другом месте. Фото: Калининградский "Водоканал"

Прошло уже две недели с момента появления громадного провала на Тенистой аллее в Калининграде, «проглотившего» автомобиль «Рено». Напомним, в тот вечер асфальт под колесами поворачивавшей на парковку машины начал внезапно разъезжаться, автомобилистка успела выпрыгнуть из-за руля, далее автомобиль завалился на бок и провалился на глубину полтора метров.

Работы по ликвидации провала начались в тот же день, но сотрудникам «Водоканала» не сразу удалось докопаться до коллектора, крышка которого дала трещину. Как рассказал "Комсомолке" пресс-секретарь «Водоканала» Александр Небесихин, на следующий день случилось непредвиденное: пока на место происшествия добирался вызванный на подмогу экскаватор с длинной стрелой, диаметр провала расширился вдвое из-за плывуна. Более того, под тяжестью грунта лопнула крышка коллектора.

Сотрудники «Водоканала» не отчаивались и намеревались устранить все неполадки с взбесившимся коллектором к середине прошлой недели. Но все оказалось не так просто. В середине недели жители стоящего на краю провала дома выкладывали в соцсети фотографии процесса работ: яма удлинилась до десяти метров, а рабочие продолжали решать проблему.

- Сейчас мы восстанавливаем этот участок, - заявил в понедельник «Комсомолке» Александр Небесихин. – Однако у нес нет специального оборудования, чтобы обследовать весь коллектор. Именно поэтому руководство предприятия сейчас обсуждает с городскими и региональными властями вопрос замены 600-метрового участка этого коллектора.

По словам Небесихина, коллектор еще немецкий, и прослужил оно уже более ста лет. «Водоканал» восстановил поврежденный участок, однако нет уверенности, что провал не появится где-нибудь в другом месте.