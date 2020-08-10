Скандал в Янтарном: после зажигательных «танцев на песке» православного диджея обвинили в сатанизме

По словам Дениса, после выступлений он месяц или два проводит в монастыре. Фото: Instagram.com

На пляже Янтарного вокруг «космических» полусфер продолжаются съемки фильма в рамках музыкального проекта «Illuzia». И если до недавнего времени отношение калининградцев к идее танцев на песке было, скорее, положительным, то после минувших выходных публика разделилась пополам из-за выступления московского диджея Дениса Алентьева, более известного под псевдонимом Denis A.

На закате (или, как он сам выражается, на сансете) он поставил трек «Russian Song», который взбудоражил и тех, кто был на пляже, и тех, кто увидел видео уже после того, как все закончилось. Дело в том, что на музыку Денис положил чтение псалмов, и понравилось это далеко не всем. "Это неприемлемо, так нельзя сочетать!" - заговорили в соцсетях умники.

Само же действо, проходившее и в субботу, и в воскресенье, всего из-за одной композиции в народе уже прозвали «православным рейвом».

Первым за музыканта вступился мэр Янтарного Алексей Заливатский.

- Мало того что диджей, автор трека, глубоко воцерковленный человек, так и благословение на это имеется, - написал он в комментариях под одним из постов.

Корреспондент «Комсомолки» связался с Денисом, чтобы получить более подробные комментарии и узнать, как проходило получение благословения.

- Естественно, все делалось с благословения, - рассказывает Denis A. – И это не молитва была, а псалом. Псалмы всегда исполнялись под псалтирь, это инструмент наподобие гуслей. Их поют. Сам трек никаких канонов не нарушил, он сделан по определенным правилам. Это абсолютно прожитая мною вещь. Я не могу сказать, что я воцерковленный человек, потому что стараюсь поскромнее о себе говорить. Воцерковленные люди – это более глубоко. Но мне это интересно, в церковь я хожу. В Янтарном позавчера причащался. После всех своих выступлений я месяц или два провожу в монастыре. Меня хорошо в Оптиной Пустыни и на Афоне знают.

- И как сочетается дидждеинг и православие?

- Нормально. У меня многие друзья-монахи раньше были диджеями. Один из них сейчас схимонах на Афоне. Он раньше входил в пятерку самых известных диджеев России.

- Сами о постриге не задумываетесь?

- Об этом нельзя задумываться, все будет, как будет. Монах – это высшее призвание, и я пока не достоин этого.

На закате Денис поставил трек «Russian Song», который взбудоражил всех. Фото: Instagram.com

Сама мелодия трека, прозвучавшего в Янтарном, по словам Дениса, была написана лет десять назад, а видеоряд с этой мелодией уже собрал больше сотни тысяч просмотров на Ютубе.

- Этот трек я бы никогда не исполнял в ночном клубе, - продолжает Денис. – Я сам писал, что эта работа не для дискотек. Но на фоне моря и на фоне всей этой калининградской красоты я посчитал, что можно это исполнить. Но кто-то вырезал всего 10 секунд, выложил это в сеть и преподнес это как что-то сатанинское. А между тем, я сам настаивал на встрече с православной общиной Янтарного, и мне было до слез обидно за такую трактовку.

- А как вы получали благословение? Включали эту музыку и давали ее послушать батюшке?

- Мне сказали, что эта работа на грани. Но так как это мой личный опыт, и эта работа прославляет Богородицу, я ничего не нарушил. Я встречался с матушкой, которая проводит в Янтарном православный фестиваль, предлагал ей привезти сюда несколько православных коллективов, занимающихся византийским пением. Еще мою музыку использовали в презентации документального фильма «Где ты, Адам?» Автор этого фильма, Александр Плиска, дал мне официально видеоряд своего фильма для моего же трека. То есть, это не первая моя подобная работа.

Denis A признался, что создавал раньше работы, которые он успел пересмотреть после того как стал православным. Более того, он считает, что старая дискотечная публика уже оказала проекту «Illuzia», временно занявшему пляж Янтарного, медвежью услугу. Проблема, как считает Денис, в стереотипах, согласно которым все любители электронной музыки злоупотребляют наркотиками и алкоголем.