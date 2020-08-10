Четырехлетняя Хуа из Вьетнама ушла гулять по Куршской косе

Спасатель усадил малютку на квадроцикл и с ветерком доставил к родителям. Фото: Администрация Зеленоградска

Удивительный случай произошел в минувшую пятницу на Куршской косе. К ребятам из водно-моторного клуба, который находится на окраине Зеленоградска, подошел мужчина. За руку он держал совсем маленькую девочку. Малютка рыдала, размазывала кулачками слезы и что-то лепетала на непонятном языке.

- Со стороны косы пришел мужчина и привел маленькую девочку. Она сильно плакала… Он сам сильно испугался, потому что ребенок маленький, - рассказал президент Федерации водно-моторного спорта региона Дмитрий Севастьянов. - Мужчина передал девочку нам и быстро ушел, ничего толком не рассказав. Она пробыла у нас около часа.

Ребенка успокоили, накормили, напоили, вызвали спасателей.

А, тем временем, сотрудники МЧС уже были в курсе этой истории. Дело в том, что незадолго до этого к ним обратилась супружеская пара из Вьетнама. На ломаном русском женщина объяснила, что у них пропала дочь – четырехлетняя Хуа.

На спортивную базу на квадроцикле устремился спасатель Эдуард Колкин. Это он забрал маленькую Хуа и передал ее безутешным родителям.

- Когда я забирал девочку у спортсменов, мне уже сообщили, что родители найдены, - сообщил Эдуард. - Я сказал, чтобы они шли по берегу в сторону косы. Когда мы встретились, я передал дочку им, они меня поблагодарили.

В этой истории осталось много загадок. Что это за странная пара? Откуда у нас сейчас, в разгар пандемии, туристы из Вьетнама? Ни в МЧС, ни в Пограничном управлении ФСБ России по Калининградской области оперативных комментариев получить не удалось.