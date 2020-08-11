Аренда жилья в Калининграде резко подорожала, но туристов это не останавливает

Разве остановят настоящего туриста скакнувшие цены на аренду жилья? Фото: Александр Подгорчук

Эксперты рассказали о жилищных предпочтениях российских туристов, наводнивших Калининградскую область этим необычным летом.

Туристы отдают предпочтение краткосрочной аренде жилья, спрос на которую этим летом вдове превысил прошлогодние показатели.

- В этом сезоне многие отдают предпочтение именно посуточной аренде жилья, - рассказал «Business FM Калининград» руководитель направления краткосрочной аренды компании «Авито.Недвижимость» Артем Кромочкин. - Это банально дешевле, аренда частного жилья зачастую представляется наиболее безопасным вариантом проживания, по которому можно избежать массового скопления людей.

Эксперт констатировал, что «в начале июля спрос на краткосрочную аренду недвижимости в Калининградской области увеличился в 2,3 раза по сравнению с началом июля прошлого года».

- Естественно, что такой ажиотажный спрос сказывается и на увеличении цен, - отметил Артем Кромочкин. – На сегодня средняя цена за сутки за аренду квартиры в Калининграде примерно 1600 рублей, это на 7% выше, чем в прошлом году. Если мы говорим про загородное жилье, то оно будет стоить примерно 5000 рублей в сутки - на 25% выше, чем в прошлом году.

Эти выводы подтвердил и генеральный директор агентства «Клипер недвижимость» Олег Перевалов.

- Этим летом выросла аренда на 20% - это минимум, - рассказал Олег Перевалов. - Посуточная в некоторых местах, типа Янтарного, еще больше выросла - на 30-40%. Туристов очень много! Несмотря на то, что нет иностранных туристов, из России их такое количество - что в Калининграде, что на побережье!

По мнению руководителя компании, посуточная аренда «очень скакнула».

- В городе, в среднем, посуточно от 2000 до 3000 рублей, на побережье цены доходят до 5000 рублей в сутки. В прошлом году все это было до 3500-4000 рублей на побережье и в городе где-то до 2200-2500 рублей.

По мнению Олега Перевалова, «эта история осенью закончится».

- И границы открываются, и лето заканчивается, - спрогнозировал собеседник. – До конца августа - середины сентября такая ситуация сохранится.

Ранее министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак заявил, что сейчас в регионе наплыв туристов сопоставим с количеством туристов в дни мундиаля.

- Все началось достаточно неплохо, к нам активно поехали. Это видно и по загрузке отелей, и по росту цен на частном рынке. Это два ключевых индикатора, - охарактеризовал старт туристического сезона в регионе Андрей Ермак в эфире радио «Комсомольская правда Калининград». - По прибрежным отелям у нас июль-август практически весь продан, 97-98 процентов. Загрузка на уровне чемпионата мира по футболу 2018 года.

По словам Андрея Ермака, в этом туристическом сезоне основными конкурентами Калининградской области являются Крым и Краснодарский край.