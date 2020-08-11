Лужкова не стало – гречка подорожала: какие продукты в Калининграде выросли в цене, а какие наоборот

А когда-то гречку продавали по 39 рублей за кило. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Об увеличении зарплат мы если и слышим, то крайне редко и где-то не у нас, зато про повышение тарифов и рост цен новости появляются регулярно. Вот и последние данные, которые опубликовал Калининградстат, едва ли кого-то могут порадовать.

Так, по сравнению с июлем прошлого года гречка подорожала на 87 процентов, что является рекордным показателем среди продуктов питания. В среднем килограмм гречневой крупы сегодня обойдется в 100 рублей 87 копеек. На втором месте по темпам роста – яблоки. За год цена на них взлетела на 73 процента, и сейчас килограмм румяных влетает в копеечку размером в 147 рублей. Чуть менее заметен рост цен на апельсины – 59 процентов (119 рублей за кило в июле).

Как написал кто-то в соцсетях, узнав о подорожании ядрицы, «Лужкова не стало – гречка подорожала». Намек понятен: в хозяйстве бывшего мэра Москвы на востоке области гречиха была главной культурой. Впрочем, причины роста цен на крупу в другом, и связаны они с общими тенденциями подорожания гречки еще весной этого года. Именно тогда из-за ажиотажного спроса, вызванного пандемией коронавируса, цена взлетела ощутимее всего.

Но есть и хорошие новости. Кое-что за год подешевело. Например, свёкла, лук, капуста – от 15 до 25 процентов. Но больше всего порадовал картофель – цена на него снизилась аж на 52 процента (сейчас просят в среднем 36 рублей за килограмм). Поэтому забудем про гречку и плотно наляжем на картошку.

Кстати, цены на мясо за год если и изменились, то несильно. Говядина подорожала на 2 процента, свинина – на 4. Цена на курицу по сравнению с июлем прошлого года осталась практически неизменной.

КОНКРЕТНО

Что подорожало за год (июль 2020 к июлю 2019):

Крупа гречневая-ядрица - 87 процентов (100 рублей за 1 килограмм)

Яблоки – 73 процента (146 рублей за 1 килограмм)

Апельсины – 59 процентов (119 рублей за 1 килограмм)

Чеснок – 22 процента (278 рублей за 1 килограмм)

Огурцы – 20 процентов (82 рубля за 1 килограмм).

Что подешевело за год (июль 2020 к июлю 2019):

Картофель – 53 процента (36 рублей за 1 килограмм)

Свёкла столовая – 25 процентов (30 рублей за 1 килограмм)

Лук репчатый – 21 процент (41 рубль за 1 килограмм)

Капуста белокочанная – 13 процентов (25 рублей за 1 килограмм)

Пшено – 11 процентов (77 рублей за 1 килограмм).