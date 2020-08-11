Алиханов проверил, как преображается остров Канта

В работе по обустройству территории острова Канта использовано 110 тонн брусчатки. Фото: Эдуард Молчанов

Реконструкция исторического места – острова Канта – продолжается все лето. Накануне ход работ оценил губернатор региона Антон Алиханов. Вместе с главой области в рабочем выезде приняли участие заместитель председателя правительства Калининградской области Наталья Сибирева, советник губернатора Вячеслав Генне, главный архитектор региона Евгений Костромин, представители Кафедрального собора и подрядчики.

Как отметила Наталья Сибирева, большая часть работ в рамках запланированного этапа благоустройства выполнена:

- Сейчас идет установка малых архитектурных форм, озеленение, также строители занимаются установкой освещения.

В пресс-службе регионального правительства пояснили, что готовность текущего этапа благоустройства острова Канта оценивается в 90 процентов. В частности, в парковой зоне сделано более километра новых прогулочных дорожек. На центральной аллее расширены комфортные для перемещения тротуары. В работе по обустройству территории использовано 110 тонн брусчатки. Убраны торговые палатки за собором, вместо них установлены современные павильоны, которые органично вписываются в обновленное пространство. Напротив исторического здания биржи будет сделана детская зона, а, кроме того, на территории острова разобьют 12 цветников.

На всей территории острова Канта смонтированы новые фонари и точки подсветки. В парке скульптур будет подсвечено порядка 30 памятных знаков и скульптур, причем на каждой из них отработан свой световой сюжет. Отдельно будет освещен Кафедральный собор. Сейчас ведутся пуско-наладочные работы по освещению, все оборудование закуплено, часть смонтирована. Сейчас выбирается вариант подсветки собора.

- После завершения текущего этапа работ благоустройство острова Канта в дальнейшем будет продолжено, – отметил Антон Алиханов, добавив, что необходимо всерьез заняться набережной.

Работы по благоустройству острова планируется продолжить в следующем году.

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Работы на острове ведутся по согласованию с археологами – реконструкцию предваряла археологическая разметка на территории. Концепция благоустройства также была согласованна на областном совете по культуре.