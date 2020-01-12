Калининградский филиал РТРС: 10 лет назад начал тестовую трансляцию первого мультиплекса

Директор Калининградского филиала РТРС Валентин Разумов.

Какие задачи компания решает сегодня в Калининграде? Этот вопрос «Комсомолка» обсудила с директором Калининградского филиала РТРС Валентином Разумовым.

- Ежегодно накануне дня рождения РТРС мы с вами говорим о достижениях калининградского филиала за последний год. Предлагаю не нарушать традицию…

- Хочу напомнить, что в этом году исполняется десять лет, как РТРС начал тестовую трансляцию 10 телеканалов первого мультиплекса со станций в Калининграде, Советске, Большаково, Веселовке и Куйбышевском. Ведь Калининградская область была одним из пилотных регионов, выбранных для начала реализации федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы». Без преувеличения, реализован самый сложный проект в мире ТВ-вещания, когда вся страна переведена с аналога на цифру.

До 2010 года почти половина жителей России (44%) могла принимать не более четырех телеканалов. При этом возможности развития аналогового вещания были исчерпаны.

Благодаря внедрению цифровых технологий вещания к концу 2018 года 98,4% жителей страны смогли бесплатно смотреть - 20 каналов первого и второго мультиплексов. А Калининградская область - одна из немногих областей России, которая имеет 100%-ный охват населения цифровым ТВ- и радиовещанием.

Но мы двигаемся дальше…

- И над какими проектами предприятие работает сегодня?

- Прежде всего, мы повышаем надежность работы сети цифрового эфирного телерадиовещания в Калининградской области. Резервируем передающее оборудование технологической сети, разрабатываем новые способы повышения надежности. Усилиями работников РТРС совместно с коллегами с телеканала «Общественное телевидение России» обеспечена возможность работы в цифровом формате для Калининградского вещателя «НТРК «Каскад».

Совместно с ПАО «Ростелеком» ведем работу над проектом «Цифровая экономика», направленным на модернизацию цифровой инфраструктуры и внедрение цифровых практик во всех ключевых сферах экономики и госуправления. РТРС предоставляет ПАО «Ростелеком» свою инфраструктуру для размещения оборудования для создания сети широкополосного доступа к интернету. Значимость реализации этого государственного проекта также важна, как и переход региона на цифровое вещание. Точнее - это еще один большой этап перенастройки, перезагрузки нашей с вами жизни и деятельности.

Не забываем и про развитие сети радиовещания в FM-диапазоне. Начата трансляция «Радио России» из Куйбышевского. До конца года планируется открытие еще двух мощных станций на востоке области.

Одно из направлений деятельности РТРС в регионе - повышение надежности работы сети цифрового эфирного телерадиовещания.

- Пандемия из-за новой коронавирусной инфекции сказалась на работе предприятия?

- Работа не прекращалась ни на минуту. Поскольку в специфике деятельности наших сотрудников заложены все основные требования безопасности. Нам несложно соблюдать и социальную дистанцию, и масочный режим, и проводить дезинфекцию, и так далее.

- Для решения новых задач требуются новые знания, навыки. Как часто специалисты Калининградского филиала РТРС повышают квалификацию, учатся?

- От каждого сотрудника предприятия работа требует постоянного совершенствования. Без этого невозможно развитие. И могу сказать, что все достижения Калининградского филиала РТРС становятся реальны прежде всего благодаря работе дружного и слаженного коллектива. Многие специалисты получили награды различной степени в области связи - от благодарностей и звания «Мастер связи» до государственных наград. Это еще раз доказывает высочайший профессионализм сотрудников нашего филиала.

Накануне очередной даты образования Российской телевизионной и радиовещательной сети хочу поздравить коллег с этим праздником и пожелать всем крепкого здоровья, благополучия и успехов!