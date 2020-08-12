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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Калининграде, последние новости на 12 августа 2020 года: небольшой рост

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Калининграде на 12 августа
Кирилл АлексеевКириллАлексеев
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В последнее время пандемия пошла на убыль, но до окончательной победы над коронавирусом еще далеко.

В последнее время пандемия пошла на убыль, но до окончательной победы над коронавирусом еще далеко.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус отступать пока не собирается. Вчера в Калининградской области было зарегистрировано 17 новых случаев COVID-19 и общее число выявленных случаев составило 3035 (при этом 2416 человек выздоровели). А в среду был зафиксирован небольшой рост числа заболевших - 19 новых случаев.

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Фото: Яндекс

Как пояснили в оперативном штабе по контролю за распространением коронавирусной инфекции, у шести новых пациентов диагностирована ОРВИ, у пяти пневмония.

- Восемь инфицированных выявлены активно по результатам лабораторных обследований контактных в семье, по месту работы, а также при профилактическом обследовании, - добавили в оперштабе.

портрет явленияКоронавирус в Калининграде 2020: последние новости

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