Смертельный сюрприз на дне моря: под Балтийском начинают разминировать нашпигованную бомбами немецкую баржу

Баржа лежит на глубине 17 метров. Фото: Музей мирового океана

В Калининградской области начинается уникальная спецоперация по разминированию затопленной в 1945 году немецкой баржи. Напичканное боеприпасами судно лежит на дне моря в полутора километрах от Балтийска.

Первоначально на баржу со смертоносным грузом наткнулись дайверы еще в 2009 году. Через год затопленное судно было тщательно обследовано водолазами МЧС России. Выяснилось, что расколотая пополам баржа покоится на глубине около 17 метров - это чуть больше высоты среднего пятиэтажного дома. Баржа занесена илом и песком, а десятиметровый промежуток между фрагментами судна покрыт множеством взрывоопасных предметов, подвергшихся сильной коррозии.

- При этом еще большее количество смертоносного груза сосредоточено в трюмах, - добавляют в агентстве "МЧС Медиа".

В течение пяти лет - с 2010 по 2015 годы - с баржи подняли более 3 тысяч боеприпасов, остается на дне еще около 7 тысяч бомб и снарядов. Их-то и будут поднимать на поверхность и обезвреживать в течение ближайших недель. Для этого в Калининград накануне прибыли из Москвы 15 суперпрофессионалов - специалистов Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер». Эти ребята будут выполнять главную и самую опасную задачу. Но не останутся в стороне и специалисты калининградского управления МЧС.

- От управления планируется задействовать группировку сил и средств в составе 21 человека личного состава, 6 плавсредств и 5 спецавтомобилей. В их числе - 16 водолазов и самое вместительное судно спасателей – пожарный катер «Игорь Прокопчик». На этот раз он будет использоваться в качестве водолазной станции, то есть с него будут осуществляться спуски на глубину, - отметили в агентстве "МЧС Медиа".

Работы планируется завершить до 18 сентября. Все это время акватория будет патрулироваться специальными катерами.

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