К логопеду и психологу – бесплатно: в Калининграде открылся новый центр по поддержке семей с детьми

Министр образования Светлана Трусенева осмотрела новый центр. Фото: Екатерина КРЕЙДЕР

В среду, 12 августа, в Калининграде начал работу новый центр диагностики и консультирования детей и подростков «Всегда рядом». Теперь жители Московского района смогут бесплатно воспользоваться услугами педагогов-психологов, логопедов и дефектологов. Находится центр по адресу: улица Коммунистическая, 6.

Проверить готовность подразделения к работе приехала министр образования Светлана Трусенева.

- Мы рады, что нам удалось территориально, именно на улице Коммунистической, открыть этот центр. Мы предполагаем, что в год можно будет проводить около 5 тысяч очных консультаций, а онлайн-консультации будут достигать отметки в 10-15 тысяч, - сообщила Светлана Трусенева.

В Калининграде открылся новый центр по поддержке семей с детьми. Фото: Екатерина КРЕЙДЕР

Министр также рассказала, что в новом центре будет работать медико-выездная комиссия, которая сможет давать заключения жителям близлежащих районов. Это поможет родителям понимать, какую работу проводить с ребенком в дальнейшем.

- В центре есть практически все нужные специалисты: педагог- психолог, логопед, педагог- дефектолог. Занятия с детьми будут проводиться в соответствиями с теми рекомендациями, которые будут выданы комиссией, - добавила министр.

В Калининграде открылся новый центр по поддержке семей с детьми. Фото: Екатерина КРЕЙДЕР

Одновременно в центре смогут принимать до трех детей. Что важно, консультации будут проводиться бесплатно.

- Сама консультация по времени идет 45 минут, - пояснила руководитель структурного подразделения врач-дефектолог Валентина Зубарева. - Сюда входит диагностика ребенка, консультирование, беседа. Мы даем методические рекомендации, если выявляем, что у ребенка есть какие-то проблемы в развитии. Можем указать дальнейший путь, подсказать специалистов. Если с ребенком все в порядке, то мы поделимся советом для занятий дома.

В Калининграде открылся новый центр по поддержке семей с детьми. Фото: Екатерина КРЕЙДЕР

Для того чтобы попасть на консультацию, необходимо предварительно записаться на сайте центра "Всегда рядом". Работники центра предупреждают, что ребенок сможет посетить центр только в сопровождении родителя.

Кстати, в скором времени планируется открытие еще одного центра по поддержке семей с детьми на улице Спортивной. Всего в Калининградской области будет работать 10 подобных центров.