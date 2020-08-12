Как в магазинах и кафе Калининграда соблюдают масочный режим

Предупреждающих табличек в магазинах много, а вот покупателей, соблюдающих масочных режим, единицы. Фото: Екатерина КРЕЙДЕР

На днях в социальных сетях разгорелся очередной жаркий спор о необходимости ношения масок в магазинах. Автор поста в недоумении, мол, один день его просят надеть маску, на другой – в том же месте не обращают внимание на ее отсутствие.

- Обслуживали раньше без масок, - возмущается калининградец. - А теперь, если ты без маски, кассир не пробивают товар. Причем, охрана на входе в магазин маски не требует. Бардак!

В комментариях люди делятся на два типа: тех, кто знает о правилах нахождения в торговых объектах и те, кто уверен, что эти правила – нарушают права потребителя. Корреспондент «Комсомолки» не стала надевать медицинскую маску и проверила реакцию продавцов в нескольких торговых точках Калининграда.

СУПЕРМАРКЕТЫ

Первым делом иду в большой супермаркет. На входе вместо охранника встречает предупреждающий плакат о профилактике коронавируса. Удается пройти без маски и находиться в супермаркете без каких-либо препятствий. В глаза бросается интересная картина: все сотрудники в масках, но надеты они не по правилам. Кто-то прикрывает маской только рот, а кто-то и вовсе стянул ее на подбородок.

- Можно я надену маску только на кассе? – задаю вопрос одному из работников.

- Говорят, что сейчас так нельзя.

Разве? Требование Роспотребнадзора - покупатели должны находиться в масках на протяжении всего пребывания в супермаркете – никто не отменял!

На кассе видим предупреждающую табличку – «Покупатели без масок на кассе не обслуживаются!». Подхожу, без маски. Слышу отказ пробивать товар. Маска на лице – обслуживание продолжилось.

В другой, недавно открывшейся в городе сети супермаркетов, картина отличается. Здесь никто не следит, есть маска на лице у покупателя или нет ее. Обслуживают всех! Несмотря на то, что предупреждение висит на входе и о масках напоминает голос диктора по громкой связи.

МАГАЗИН У ДОМА

Следующим на очереди оказался маленький магазинчик у дома. Такой, где «запишите мне в долг, я через несколько дней занесу». Владелец магазина не повесил никаких предупреждающих надписей.

- Могу ли войти без маски? – спрашиваю, стоя на пороге.

- Да, - отвечает продавец. Сам он, разумеется, тоже без маски.

Изучая товар на прилавке, интересуюсь, почему посетителей встречают без средств защиты. Продавец начинает нервничать - а вдруг я из Роспотребнадзора? Уходит в служебное помещение и через полминуты появляется в полной экипировке: в маске и перчатках.

- А почему вы пускаете граждан без масок? – иду в наступление.

- Я вас сюда не пускал, - неожиданно нашелся продавец. – И почему вы зашли в магазин без маски?

Ничего в ларьке том я не купила, но напомнила продавцу, что такое отношение может принести его бизнесу неприятности в виде штрафа в 30 тысяч рублей.

КОФЕЙНЯ

Здесь масочный режим и вовсе посчитали лишним.

- Ничего страшного, если я без маски? – интересуюсь в дверях.

- Ничего страшного, - доброжелательно отвечают мне.

Сам продавец был в маске, которая защищала лишь подбородок.

Напомним официальную точку зрения. Находиться на территории торговых объектов покупатель может только при наличии масок и перчаток. Если по какой-то причине у посетителей не оказалось защитных средств, индивидуальный предпринимать или юридическое лицо вправе отказать в оказании услуг. Нарушения прав потребителей в этом случае не происходит.

В начале июня в Калининградской области произошло смягчение масочного режима, но находиться без маски мы можем лишь на улице.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Тысячи компаний получили субсидию на дезинфекцию и профилактику COVID-19

Выплаты составили более 90 миллионов рублей

В Калининградской области почти 2 тысячи компаний получили федеральную субсидию на дезинфекцию и профилактику COVID-19. Общая сумма субсидий, запрошенных ими по этой программе, составила свыше 91 млн рублей, почти все деньги в полном объеме выплачены заявителям. Об этом сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального правительства.

Компенсацию затрат на дезинфекцию в связи с коронавирусом могут получить субъекты малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированные некоммерческие организации.

- Компании получат фиксированную выплату в 15 тысяч рублей и по 6,5 тысяч рублей на каждого работника (по данным за май 2020 года). ИП получают по 6,5 тысяч рублей на каждого работника, также по данным на май 2020 года, и 15 тысяч рублей — на самого ИП. Те предприниматели, которые не имеют наемных сотрудников, получают 15 тысяч рублей на самого предпринимателя» - рассказали в областном министерстве экономического развития

Подача заявлений на эти субсидии завершается 15 августа. Направить заявку можно в Личном кабинете юридического лица или индивидуального предпринимателя на сайте Федеральной налоговой службы.