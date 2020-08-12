Как школы Калининграда будут работать с 1 сентября 2020 года: опровергаем распространенные слухи

Все младшеклассники с 1 сентября будут обеспечены бесплатным питанием. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПОСЛЕ 20 СЕНТЯБРЯ - СНОВА «ДИСТАНТ»?

В Калининграде это самый популярный слух, связанный с грядущим учебным годом. Мол, 1 сентября дети, как обычно сядут за парты. До 20 сентября знания учащихся «замерят» Всероссийскими проверочными работами. А потом…. Потом снова по домам – осваивать знания в дистанционном формате.

Что по факту? Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки утверждено новое расписание всероссийских проверочных работ (см. Справку «КП»). Проверка знаний пройдет для учащихся 5-9 классов по программе предыдущего года обучения с 14 сентября по 12 октября.

- Школы могут сами составить график в рамках данного интервала. Для 5-8 классов проверочные работы являются обязательными, в 9-х классах ВПР проводится в режиме апробации по решению школы. Варианты контрольных измерительных материалов формируются для каждой школы индивидуально из банка заданий ВПР, - поясняют в региональном министерстве образования.

ШКОЛЬНУЮ ФОРМУ НЕТ СМЫСЛА ПОКУПАТЬ?

Еще одна из популярных тем. Дескать, какой смысл тратиться, если всех переведут на «дистант». Дома перед компьютером соблюдения дресс-кода не требуется.

Однако в региональном минобразования заверили, что школы региона готовятся к традиционному учебному году, когда дети пойдут в школу, будут осваивать новые знания в привычных классах. Правда, с выполнением ряда требований Роспотребнадзора (подробнее об этом обещают рассказать в ближайшее время. – Ред.).

А это значит, покупать форменную одежду все-таки нужно.

БЕСПЛАТНОЕ ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ ВСЕ ЖЕ БУДЕТ

Действительно, областная система образования готовилась исполнять указ президента: всех учащихся 1-4 классов бесплатно кормить горячим питанием, начиная с этого учебного года. Позднее выяснилось, что соответствующую федеральную субсидию предоставят в этом году далеко не всем регионам. По крайней мере, Калиниградская область не попала в заветный список. Но 2020 год оказался воистину непредсказуемым. В минувший вторник правительство РФ вернулось к обсуждению этого вопроса. А в среду, 12 августа, губернатор Антон Алиханов объявил, что в регионе будут предоставлять горячее питание всем младшеклассникам бесплатно.

СПРАВКА «КП»

Всероссийские проверочные работы – это итоговые контрольные, которые проводятся в общеобразовательных организациях по итогам обучения в каждом классе по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов. Результаты ВПР важны, прежде всего, для школ, учителей и родителей школьников, чтобы понять, какие пробелы есть в подготовке учащихся. Поэтому проведение такого мониторинга осенью сохраняет свою актуальность.

Исходя из этих данных, версия о том, что 20 сентября учеба в школе плавно перетечет домой – рассыпается.