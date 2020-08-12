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В калининградских лесах еще полно снарядов: как развести костер, чтобы случайно не рвануло

Есть несколько полезных советов от калининградских поисковиков
Иван МарковИванМарков
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Если поглубже копнуть, обнаружится множество боеприпасов времен войны. Самым опасным местом считается Балтийская коса.

Если поглубже копнуть, обнаружится множество боеприпасов времен войны. Самым опасным местом считается Балтийская коса.

Фото: Иван МАРКОВ

Недавний случай в Балтийске с костром на «спрятавшихся» под землей еще во время войны боеприпасах и подорвавшимися детьми напомнил мне о походах в лес с моими друзьями-поисковиками. Дело в том, что подобную ситуацию я множество раз прокручивал в своей голове…

В Калининградскую область я переехал в 2010 году и сразу понял, что местность тут особая. По моей родине, Ярославской области, все-таки не прокатилась война, и подземные взрывоопасные сюрпризы там выкапывают разве что в самом Ярославле, где летом 1918 года шли бои белых и красных. Тут же ситуация особая, и каждый лесок таит в себе воронки и траншеи. Пойдешь за грибами - запнешься за ржавую колючую проволоку, вскопаешь огород у дома – нарвешься на человеческие кости, заглянешь в свежую яму, вырытую коммунальщиками, – увидишь россыпь патронов.

Из-за такого обилия следов боевых действий поисковики, которых я уже упомянул, соблюдают множество мер предосторожности. К сожалению, не все эти меры доступны простому смертному, но кое-что можно и учесть. Расскажу о двух правилах выбора костра.

Во-первых, выбор места для стоянки – крайне ответственная задача, и поляну нужно не только подготовить, но и «прозвонить». Для этого нужен металлоискатель. Костер на поляне появится только после того, как прибор перестанет реагировать на какие-либо металлические предметы. Дело в том, что поисковики привыкли к работе на местности, насыщенной боеприпасами, и эта мера у них отработана до рефлекса. Меня поначалу такие меры предосторожности немного забавляли, но только до того момента, пока на месте костровища действительно не была найдена минометная мина.

Во-вторых, поисковики никогда не разжигают на месте, где уже до этого что-то жгли. Потому что в костре могут оставаться «сюрпризы». Чаще всего ими оказываются старые патроны от стрелкового оружия. Любители «черного копа» иногда развлекаются «фейерверками»: перед уходом с места они закладывают найденные за день патроны, и те, взрываясь, организуют антураж боевой обстановки. Конечно, взорваться может не все, и часть патронов дождется новых любителей пожечь костры.

Ну а если нет металлоискателя? Избежать подрыва на костре можно и при помощи обычной лопаты, но, как вы понимаете, придется немного поработать, чтобы выкопать ямку.

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портрет явления

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