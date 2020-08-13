Выходные в Калининграде: жаркий ад по дороге к морю

В погожий день на пляже Зеленоградска яблоку негде упасть. Фото: Александр Подгорчук

Этим летом привычное выражение «калининградцы выстроились в очереди, чтобы поехать на море», уже не в полной мере соответствует действительности. В пробках теперь все больше туристов из «большой России» (в основном, москвичи), и, похоже, эта новая реальность начинает сильно действовать на нервы местным, для которых жаркая погода в выходные и раньше ассоциировалась со стрессом, дорожными заторами и переполненными электричками.

КАК СЕЛЕДКИ В БОЧКЕ? ЭТО ВАМ КАЖЕТСЯ!

В минувшие выходные на входе в Северный вокзал выстроились такие «хвосты», каких не видели уже давно. Дежурный по вокзалу Игорь Острась подтвердил, что самым востребованным оказалось зеленоградское направление.

- Думаю, нам стоит ожидать чего-то подобного и на следующий уик-энд, но мы к этому готовы, - заверил железнодорожник.

Руководитель пресс-службы КЖД Александр Першин считает, что калининградцы и иногородние туристы предпочитают электрички из-за их «традиционных преимуществ».

- Статистику мы сможем подсчитать только по итогам месяца, но если три-четыре года назад для нас было событием, когда перевозили за сутки выходного дня 23 тысячи пассажиров, то сейчас мы не удивляемся и отметке в 40 тысяч. С одной стороны, конечно, приятно, что люди нас выбирают, но в сегодняшних условиях мы настороже и настоятельно просим пассажиров соблюдать масочный режим, да и вообще вести себя, как люди.

На фоне привокзальных толп выглядит парадоксом, но, по словам Першина, «стопроцентной населенности пригородных поездов» еще ни разу не регистрировалось.

- Людям кажется, что они едут в вагонах, как селедки в бочке, но показатель населенности (есть такой термин у железнодорожников - Ред.) ни разу не был превышен, - объясняет руководитель пресс-службы. – Если будет заказ от областного правительства, у калининградской пригородной пассажирской компании есть возможность поставить дополнительные поезда на линию.

ИМ БЫ ДЕНЬ ПРОДЕРЖАТЬСЯ, ДА НОЧЬ ПРОСТОЯТЬ

Как и положено жителям густо моторизованного региона, многие… нет, - очень многие калининградцы предпочитают автомобильный транспорт, чтобы выбраться на взморье. Неудивительно, что сообщения о пробках переполнили соцсети с раннего утра субботы, 8 августа. Особой популярностью опять-таки пользовался Зеленоградск, а также Янтарный. Светлогорское направление предпочитали меньше - возможно, еще не знали о том, что на тамошнее побережье море вновь намыло массы песка. Но когда в воскресенье об этом пронюхали, успевшие образоваться узкие полоски пляжей в Светлогорске и Отрадном оказались мгновенно оккупированы.

Пляжная вечеринка в Янтарном. Фото: Алексей Заливатский

О том, что на грядущих выходных в Янтарном будет коллапс, еще в пятницу, 7 августа предупредил в своем фейсбуке мэр курорта Алексей Заливатский. Дескать, на пляже уже народу битком. Прогноз сбылся досконально.

«Янтарный, +31, - написал Заливацкий в субботу утром. - Дворы забиты автоповозками, за лежаки дерутся, предохранители в кафе повыбивало, насосы в туалетах отключаются, горы мусора, воды в водонапорной башне совсем чуть-чуть... Нам бы день продержаться, да ночь простоять…».

РЫБА ЛЮБИТ, ГДЕ ГЛУБЖЕ, А ТУРИСТ – ГДЕ ЧИЩЕ

Кроме Янтарного, очереди традиционно выстроились на Куршскую косу, и к парому на косу Балтийскую.

- Я сама в выходные была в Балтийске, и там на берег море вынесло очень много тины, - рассказала «Комсомолке» пресс-секретарь нацпарка «Куршская коса» Ольга Большакова. – Поэтому люди поехали туда, где пляжи чистые.

В минувшую субботу пробка, по словам очевидцев, начиналась уже в Сосновке, образовавшись еще с половины седьмого часа утра. По словам Большаковой, отдыхающим нужно учесть такие эксцессы и планировать поездки на косу заранее:

- Иногородним туристам я бы посоветовала либо избегать поездок в нацпарк в выходные и переносить посещение на будни, а калининградцам - заезжать с вечера пятницы. Понятно, что мест в гостиницах тут нет уже давно, но, как мне кажется, можно договориться с турбазами и поставить на их территории палатку.

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Поезжайте на восток – испытаете восторг

«Комсомолка» предупреждает, что, по прогнозам синоптиков, следующие выходные снова будут жаркими и прорваться «на моря» будет по-прежнему нелегко. Так что, уважаемые калининградцы и гости эксклава, рассчитывайте риски заранее. Учтите, что в сложившейся ситуации отдохнуть порой бывает проще, не выезжая за пределы города. Ну и, конечно, всегда можно попробовать открыть для себя восток области – кстати, там и пробок практически не бывает…