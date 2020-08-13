Слушания «дела врачей» в Калининграде прервали из-за звонка о бомбе

В четверг суд начал опрашивать потерпевшую - Замирахон Ахмедову, гражданку Узбекистана (на переднем плане третья слева). Фото: Александр Матвеев

В Калининградском областном суде с участием присяжных продолжается слушание «дела врачей». Напомним, экс-руководителя роддома № 4 Калининграда Елену Белую и врача-неонатолога Регионального перинатального центра Элину Сушкевич обвиняют в умышленном убийстве недоношенного новорожденного.

ДОВЕРИТЕЛЕЙ СЛУШАЛИ В ЗАКРЫТОМ РЕЖИМЕ

В четверг около суда врачей встретили их маленькие пациенты. Вместе с мамами малыши протягивают врачам белые цветы – как символ благодарности, уважения и пожелания твердости, мужества в суде...

Если первые два заседания среди слушателей было много врачей, то сегодня их ряды явно поредели. Зато в зале стало больше общественников. Людмила Зеленская, бывший депутат Калининградской областной думы. Евгений Притула, он следит за «делом врачей» и своими постами оживляет страницу Элины Сушкевич в «Фейсбуке».

Сейчас судебное следствие находится на этапе, когда сторона обвинения представляет доказательства преступления. На заседания продолжают вызывать свидетелей. А в четверг суд начал опрашивать потерпевшую - Замирахон Ахмедову, гражданку Узбекистана. Она стоит на своем и считает, что ее ребенка можно было спасти. В суд она пришла вместе с родной сестрой, которая так же еще на этапе следствия признана потерпевшей.

Суд удовлетворил ходатайство представителя потерпевшей Ларисы Гусевой - заслушать доверителей в закрытом заседании. Как сказала адвокат, речь идет «о врачебной тайне, которая охраняется государством». В процессе опроса потерпевшей сторона обвинения и сторона защиты задают вопросы о ее состоянии здоровья, диагнозах, об обращениях к врачам во время беременности, о том, как протекали роды, о том роковом дне, когда она оказалась в роддоме № 4 и так далее.

ЦВЕТЫ ИЗ ЗАЛА

Во время первого технического перерыва случился любопытный эпизод. Один из адвокатов Елены Белой Михаил Захаров стремительно вышел из зала и передал белый цветок, принадлежавший Элине Сушкевич, знакомым обвиняемой.

- У кого в зале аллергия на цветы? – недоумевали наблюдатели процесса. Позднее выяснилось, что судья попросил удалить из зала лишние предметы.

Но довольно быстро недоумение сменилось на другую гамму чувств. В судебный процесс вмешались внешние силы. Все, кто находился в зале и за его пределами, были эвакуированы - пришло анонимное сообщение о минировании здания суда.

Завтра судебные слушания продолжатся. На 10 утра назначен опрос еще одного свидетеля, который сменил место жительства, переехал в другой российский регион. Суд принял решение не откладывать в долгий ящик и поговорить с важным свидетелем по видеосвязи.

С опросом потерпевших, как вы понимаете, все только начинается…

«Комсомолка» следит за тем, как идут слушания калининградского «дела врачей». А о том, что известно о минировании суда – читайте здесь.

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