Деревья в юбках и пыль столбом: как улицу Рокоссовского превращают в конфетку

Улица Рокоссовского превратилась в песчаную пустыню. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде на улице Рокоссовского продолжаются ремонтные работы, которые проходят в рамках подготовки к благоустройству пешеходной зоны. Бульвар еще пару недель назад был перерыт, да так, что не пройти. Территория и сейчас огорожена забором, но теперь она больше похожа на небольшую пустыню. Ямы зарыты, а песок лежит кое-где кучами. Проезжающие строительные машины поднимают пыль столбом.

Сотрудники «Калининградгазификации», «Водоканала» и «Калининградтеплосети» работы уже завершили. Все трубы заменили на новые, власти обещают, что это так надежно, что ближайшие несколько десятилетий рыть улицу точно не придется.

А теперь на дорожках работает маленький экскаватор – копают землю под кабель. Запланировано обустройство камер «Безопасного города» и новой системы освещения, для этого придется перенести столбы.

Деревья облачили в "юбки". Фото: Александр КАТЕРУША

Параллельно демонтируют элементы прежнего благоустройства: подпорные стенки, лавки, асфальт. Интересно, что территорию за памятником-танком уже закатали в свежий асфальт. Причем сделали это так грубо и неаккуратно, что местные жители задаются вопросом – навсегда ли это или лишь временно? Рабочие произвели что-то вроде ямочного ремонта, так что теперь рядом со старым потрескавшимся асфальтом лежит новый. Почему там, напротив дома по улице Соммера, рядом с будущими газонами не укладывают плитку – неясно.

- Все работы по благоустройству будут выполнять в благоприятный погодный период. На это максимально нацелены и подрядчик, и мы. Закончим, думаю, успешно до больших дождей и осенней непогоды, - говорит председатель комитета городского хозяйства Александр Купцов. - Подготовка началась еще два года назад – тогда провели публичное голосование. Жители проголосовали за благоустройство данной общественной территории. Мы реализуем проект в этом году. Провели все конкурсные процедуры, заключен муниципальный контракт по благоустройству. Сейчас погода хорошая, надо это использовать. Работы идут по графику, по проекту. Отклонений от него не планируется.

Пройти через колдобины не так-то просто. Фото: Александр КАТЕРУША

Из того, что еще бросается в глаза – огороженные досками деревья. Клены, рябины и дубы стоят, словно в деревянных юбках. Сделано это для того, чтобы защитить стволы от техники и строительных материалов. Правда, к сожалению, во время работы экскаватора многие ветви деревьев обломали.

- Мы работаем в контакте с общественными организациями и местными жителями. Ничего лишнего убирать не будем. Предстоит лишь осенняя подрезка ветвей. Делается это на будущее, чтобы деревья выглядели аккуратно, - говорит Александр Купцов.

Предстоит посадить и новые кусты. Старые растения уже не держат форму, как ни подрезай. При этом те кустарники, что помоложе, хотят сохранить и пересадить в другие места.

Должна преобразиться и территория парковки у «Планеты».

Новый асфальт положили неаккуратно. И почему здесь не плитка? Фото: Александр КАТЕРУША

- Ведутся переговоры с собственником развлекательного комплекса «Планета» для того, чтобы в период проведения работ, благоустройство было проведено и на автомобильной парковке. Так, чтобы территория с улицы Черняховского выглядела единым комплексом. Собственники пошли нам навстречу, идут процессы согласования материалов, раскладки плитки, – говорит Александр Купцов.

Срок завершения работ по благоустройству - 30 ноября.

Отметим, что в этом году хотят реализовать только первый этап реконструкции: от улицы Черняховского до памятника-танка.