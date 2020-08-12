Банк «Открытие»: более половины предприятий малого и среднего бизнеса избежали убытков во время пандемии

Результаты исследования показывают, что ситуация на рынке все еще нестабильна и говорить об общем воодушевлении преждевременно. 23% компаний испытывают трудности: сокращение заказов, долги, в целом борьба за выживание бизнеса. 19% описывают состояние бизнеса как стабильное, а 7% сообщает о росте прибыли. Более 60% компаний сократили обороты во время пандемии, однако 40% предпринимателей ожидают их рост к концу года. При этом, больше половины компаний (65%) избежали убытков во 2 квартале этого года, либо закрыли период с положительной прибылью.

При этом, в мае и июне снизилась доля компаний, временно приостановивших работу (с 33% до 21%): активизировалось строительство и розничная торговля, но значительно сократили бизнес гостиницы, рестораны и промышленность. Возросла доля компаний (с 4% до 9%), нашедших новую нишу: в основном, это отрасли образования и транспорта. На рынке снижается уровень неопределенности: уменьшилась доля компаний, которые не могут прогнозировать свои перспективы на ближайшие 6 месяцев (с 39% до 31%), и повысилась доля тех, кто собирается развивать и расширять бизнес (с 18% до 24%).

В опросе участвовали клиенты ведущих банков России — индивидуальные предприниматели, руководители и владельцы компаний малого и среднего бизнеса с выручкой до 3 млрд рублей в год и численностью персонала до 250 человек. География исследования: города с населением от 100 тыс. человек и более