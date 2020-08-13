Коронавирус в Калининграде, последние новости на 13 августа 2020 года: 11 заболели, четверо выздоровели

В Калининградской области - 11 новых случаев COVID-19. Фото: Мария ЛЕНЦ

В последние недели Калининградская область находится в хвосте "турнирной таблицы" российских регионов по числу новых случаев коронавирусной инфекции. Это не может не радовать, хотя до окончательной победы над заразой еще далеко.

За последние сутки в регионе было выявлено 11 новых случаев COVID-19 (на восемь случаев меньше, чем вчера). Меньше, чем у нас заразившихся выявили только в Горном Алтае, Северной Осетии, Чечне, Еврейской автономной области и Севастополе. На сегодняшний день общее число выявленных случаев в нашем регионе составляет 3065 человек (70-е место по России).

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При этом выздоровело и выписано из больниц за сутки четыре человека. Общее число выздоровевших - 2430 калининградцев.

Напомним, Калининградская область до сих пор находится на втором этапе снятия коронавирусных ограничений. При этом ряду регионов с более неблагополучной ситуацией (Московская, Калужская, Рязанская области, Краснодарский край и другие субъекты федерации) разрешено перейти на третий этап.