Фирменная учебная аудитория банка «Открытие» появилась в опорном Уфимском государственном нефтяном техническом университете

В церемонии открытия приняли участие президент - председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов и ректор Уфимского государственного нефтяного университета Олег Баулин. Новая аудитория станет ядром совместного учебного центра для реализации специализированной образовательной программы.

В новой аудитории специалисты банка будут проводить лекции и семинары для студентов финансовых и экономических специальностей, партнерские проекты банка и университета, а также торжественные встречи. Обучение студентов в рамках данной образовательной программы будет основано на проектной деятельности, тематика которой будут формироваться представителями банка, а результатами станут новые клиентские сервисы и банковские продукты.

Подобная аудитория станет первым фирменным банковским пространством в Республике Башкортостан. Новое пространство будет представлять собой банковский интерьер в миниатюре: в аудитории будут располагаться учебные пособия, экран с проектором и другой необходимый для обучения реквизит. Занятия в аудитории «Открытия» начнутся уже в начале этого учебного года. Одновременно там смогут обучаться 20 человек. В режиме конференц-зала аудитория рассчитана на 40 человек.

Также в рамках партнерства с вузом банк «Открытие» примет участие в подготовке кадров в области экономики и финансов, в проектах развития инновационного образования, прикладных и фундаментальных исследованиях, организует оплачиваемые стажировки для студентов. Лучшим выпускникам Уфимского государственного нефтяного университета будут предложена постоянная работа в кредитной организации.

По словам Михаила Задорнова, для банка сотрудничество с ключевыми учебными заведениями региона является одним из приоритетных направлений работы. В дальнейших планах – обеспечение рабочими местами выпускников вуза, повышение финансовой грамотности молодежи, а также активное участие в социальных и образовательных проектах в Республике Башкортостан.

«Сотрудничество банка с вузом – в первую очередь, возможность в рамках образовательного процесса получить практические навыки работы в финансовой отрасли, а значит существенно повысить свою стоимость как профильного специалиста на рынке труда. Это взаимовыгодное сотрудничество, позволяющее банку видеть перспективных студентов, а университету - расширять спектр своих учебных программ», - отметил Михаил Задорнов.

Открытие корпоративной аудитории банка в УГНТУ является важным, знаковым событием и станет подарком накануне Дня знаний. Проект рассчитан не только на сотрудников университета и студентов, обучающихся в партнерских школах и колледжах, но также и на всех жителей города, которые станут участниками информационно-просветительских и социальных совместных мероприятий банка и вуза.

«В нашем университете действует сильная школа экономического образования, имеющая полувековую историю. Выпускники УГНТУ востребованы в ведущих финансовых компаниях по всей стране. С банком «Открытие» мы взаимодействуем довольно давно, но сегодня наше партнерство выходит на качественно новый уровень. Уверен, что сотрудничество Уфимского нефтяного и банка откроет новые возможности для развития и реализации потенциала в самых разных областях как для университета, так и для кредитной организации», – отметил ректор УГНТУ Олег Баулин.

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