Банк «Открытие» и Правительство Республики Башкортостан подписали соглашение о сотрудничестве в социально-экономическом развитии региона

Соглашение о сотрудничестве подписано 13 августа в Уфе в рамках рабочей встречи Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова с президентом-председателем правления банка «Открытие» Михаилом Задорновым. Стороны договорились развивать сотрудничество в области реализации приоритетных национальных и региональных проектов.

В рамках соглашения планируется разработка и реализация инвестиционных проектов, а также программ финансирования строительства новых объектов образования, здравоохранения, спорта, культуры с использованием механизма государственно-частного партнерства. Банк «Открытие» накопил достаточный опыт в структурировании таких проектов в разных регионах страны и предлагает экспертизу, финансирование и гарантии строительства новых объектов.

Банк «Открытие» намерен реализовать совместные проекты с Фондом развития и поддержки малого бизнеса в РБ, выступать с экспертизой в образовательных проектах для предпринимателей, а также осуществлять финансовую поддержку регионального и муниципальных бюджетов.

Михаил Задорнов, президент-председатель правления банка «Открытие»: «Башкортостан является одним из ключевых регионов России с точки зрения экономического потенциала и масштабов региональной экономики, в том числе в нефтяной отрасли. В рамках соглашения мы договорились развивать сотрудничество сразу в нескольких направлениях. В текущей экономической ситуации мы рассмотрим возможность кредитования масштабных проектов в сферах здравоохранения и образования, реализуемых по схеме ГЧП/концессий. Не менее важна социальная составляющая бизнеса: наша задача - повышение доступности и качества финансовых услуг, зарплатные проекты для предприятий в сфере образования, здравоохранения и муниципальных учреждений, спонсорская помощь. Одним из ключевых направлений бизнеса банка «Открытие» является кредитование малого и среднего бизнеса. Мы планируем и далее поддерживать пострадавшие от кризиса отрасли и предоставлять максимально выгодные условия работающему бизнесу, чтобы стабилизировать данный сектор. Уверен, что наше сотрудничество с Башкортостаном поможет успешному развитию республики».

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров выразил надежду, что совместная работа республики с банком «Открытие» будет успешной и взаимовыгодной: «Вы – именно тот банк, который видит в регионах источник силы, и нам с вами очень приятно работать, – сказал Глава Башкортостана. – Сегодня мы переходим на новый этап нашего сотрудничества. Думаю, это будет способствовать улучшению совместной деятельности и увеличению наших финансовых возможностей».

На данный момент бренд «Открытие» в Республике Башкортостан представлен в шести городах: Уфа, Белорецк, Салават, Стерлитамак, Нефтекамск, Октябрьский. Всего на территории региона работает 13 офисов. Парк банкоматов насчитывает 71 устройство, в торгово-сервисных предприятиях региона установлено более 300 POS-терминалов. Банк планомерно развивает инфраструктуру: в 2019 году начали работать 5 новых офисов, из них три в столице республики.

ПАО Банк «ФК Открытие»