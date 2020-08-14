Погода на выходные в Калининграде: 30-градусная жара днем и комфортные ночи

Синоптики вновь обещают нам отличное окончание недели Фото: Александр Подгорчук

Жаркая погода, по прогнозам синоптиков, продержится в Калининградской области как минимум до начала следующей недели.

В субботу и воскресенье в регионе, по данным Гидрометцентра, ожидается до +28 градусов днем и +15 градусов ночью. В группе «Погода и метеоявления в Калининградской области» в «Вконтакте» прогноз более «жаркий» - до +30 градусов тепла, при этом, погода будет преимущественно ясной и безветренной. Ночью воздух остынет до +13… +15 градусов.

Ресурс RP5 прогнозирует на выходных до +26 градусов тепла днем и до +16 градусов тепла ночью.

Отметим, что за последнее десятилетие максимальные температуры воздуха в Калининграде в августе практически каждый год поднимались выше 29-30 градусов, а средняя месячная температура начиная с 1980 года была выше нормы более чем в 80% случаев.