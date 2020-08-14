«Я не верю в эпидемию»: почему в калининградских автобусах не надевают маски

Пассажира в маске в автобусе сейчас встретишь, увы, нечасто. Фото: Александр Подгорчук

На днях я стала свидетелем конфликта кондуктора и пассажира. Причина - отсутствие маски на лице мужчины. Спор дошел до того, что водитель отказался ехать дальше. Конфликт становился все громче и сильнее, и было решено вызывать полицию. Но самосуд произошел раньше, чем приехали сотрудники правоохранительных органов. Общими усилиями пассажиры вытолкали «ковид-диссидента» из автобуса. Мы поехали дальше. Казалось бы, хэппи-энд, но слова кондуктора, как минимум, удивили:

- Да если бы не сегодняшняя проверка, я бы вообще никого не заставляла надевать маски!

Эта история, где пассажир без маски был вынужден покинуть автобус, – скорее, исключение из правил. Потому что сейчас маски в общественном транспорте в Калининграде надевают единицы. Не верите? Познакомьтесь с результатами нашего неофициального рейда по троллейбусам, автобусам и маршруткам.

«МНОГО ЧЕГО НА ЗАБОРЕ НАПИСАНО»

Захожу в троллейбус, людей немного. Водитель без маски. Вежливо интересуюсь, почему он игнорирует средства защиты. Услышав вопрос, мужчина достает маску с полочки, демонстрирует ее и сообщает, что надевает постоянно.

Кондуктор, как и положено, в маске. Говорит, что носит ее, не снимая. Расспрашиваб женщину, как она борется с пассажирами, отказывающимися носить маску.

- А что им сделаешь? Стоять и самой надевать ему маску? Мне один мужик сказал про масочный режим: «Много чего на заборе написано». В общем, бесполезно все это, - вздыхает кондуктор.

У пассажиров интересуюсь, как часто они следуют требованиям масочного режима.

- Не всегда, я вообще-то не беспокоюсь насчет этого ковида. Кондуктор, по идее, должен быть в маске, но если без, то это его дело, - делиться своим мнением парень в красной бейсболке.

- Так может, надо замечание ему сделать? Кондуктору?

- Я, честно, вообще не понимаю - то принимают масочный режим, то отменяют, сейчас опять везде заставляют их надевать. Непонятно.

Странная фраза. Насколько известно, масочный режим у нас еще ни разу не отменяли.

Особый интерес вызывает женщина с двумя детьми. Ни она, ни ее малютки не защищены масками.

- Ну, если просят, надеваю, по-своему желанию не ношу, и детям своим тоже не надеваю. Я не боюсь всего этого, - заявляет пассажирка.

Бывает, что на весь автобус в маске только кондуктор. Фото: Александр Подгорчук

«ЭПИДЕМИИ БОЛЬШЕ НЕТ»

В автобусе атмосфера погорячее. Народу здесь больше, как говорится, и стар и млад. Замечаю, что кондуктор и водитель без масок.

- Что вы себе позволяете? – строго спрашиваю водителя.

- Ой, я просто думаю, что эпидемии нет. Что она закончилась, - обескураживает мужчина.

А что же кондуктор?

- Давление у меня и астма, - объясняет женщина отсутствие медицинской маски. – Да я тоже не верю в эпидемию.

- Но вы же в зоне риска, - пытаюсь возразить, - значит, вам надо обязательно маску надевать!

- Милая моя, я работаю на жаре целый день. А вы зашли – вышли, и у вас все прекрасно. Носите маски, если у вас все прекрасно. Дайте денег, буду сидеть дома и не пугать никого отсутствием маски.

Что тут возразишь? Но пассажиры загудели.

- Я вообще не люблю, когда люди без масок ходят, - с негодованием произнесла пенсионерка. - Написано - надевайте. Тут, значит, вторую волну ждут, но нет, все равно ходят без них. Их не волнует, а меня волнует. Мне не нравится дома сидеть, поэтому я ношу ее и хочу, чтобы другие носили.

Ее поддержала аккуратная дама средних лет:

- Я медик, и я понимаю всю актуальность масок. Но у каждого своя точка зрения, хотя образованные люди понимают и надевают. Я, допустим, даже если из транспорта в транспорт перехожу, не снимаю маску, потому что не хочу грязными руками трогать, - комментирует женщина.

«А Я ТОЛЬКО В МАГАЗИНЕ НОШУ»

Маршрутка и социальная дистанция (которую мы должны сейчас соблюдать) – вещи противоположные и даже взаимоисключающие. Поговорить с водителем этого самого «тактильного» вида транспорта удается с трудом. Отвечает коротко и сухо:

- И так дышать нечем. Вытяжка работает в салон, поэтому все нормально.

Кстати, в салоне не замечаю ни одного человека в маске. Ни одного!

- Иногда ношу, иногда нет. Ну, вот в магазине я ношу, а в транспорте нет,- говорит долговязый седой мужчина.

- Почему? – искренне удивляюсь.

- Мне кажется, в магазине опаснее.

Напомним, каждые сутки у нас выявляется по 10-20 новых случаев COVID-19. В больницу попадают в том числе водители автобусов и маршруток. А масочный режим в транспорте и общественных местах введен 29 апреля. С тех пор его никто не отменял. Мало того, как решили на заседании оперативного штаба по контролю за коронавирусной инфекцией в четверг, режим будет только ужесточаться.