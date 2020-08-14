Вода зеленая, рыба гибнет: почему «зацвел» Куршский залив

Туристы едут на Куршскую косу и просто в шоке от увиденного – берег залива усеян дохлой рыбой. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вода в Куршском заливе теперь больше похожа на зеленую краску – ее ядовитый цвет уже активно обсуждают в социальных сетях. Туристы едут на Куршскую косу и просто в шоке от увиденного – берег залива усеян дохлой рыбой. Накануне выразительный ролик выложили в социальной сети «ВКонтакте».

- «Цветение» воды или по научному эвтрофикация – явление традиционное, мы наблюдаем его ежегодно, - рассказывает пресс-секретарь национального парка «Куршская коса» Ольга Большакова. - Эвтрофикация связана с деятельностью человека. Реки Дейма и Неман, которые впадают в залив, несут, в первую очередь, удобрения с сельскохозяйственных полей. Залив замкнут, соединен с морем только в одном месте. Да еще и глубина залива небольшая. Получаем гиперцветение водорослей. Оно вызывает неприятные последствия: плохой запах и замор рыбы.

Это «цветение» стараются контролировать. Но процесс, конечно, трудноуправляем. Национальный парк сотрудничает с институтом океанологии имени Ширшова, проводят замеры, определяют прозрачность.

Прибрежный пейзаж, снятый одним из туристов. Фото: ЯНТАРНЫЙ ДЛБ [Калининград]

Берег залива на территории поселков и в местах, где расположены турбазы с гостевыми домами, чистят от мертвой рыбы. В диких местах этим, понятно, не занимаются. В лучшем случае дохлых лещей едят лисы или хищные птицы.

Вопрос, когда же все закончится и вода в заливе снова станет прежней. Это зависит от температура воздуха. Сейчас стоит жара и ждать завершения периода «цветения» не стоит.

- Все только начинается. Пик будет, вероятно, в сентябре или в конце августа, - говорят на Куршской косе и призывают не купаться в заливе и не окунать детей в воду с повышенной токсичностью водорослей. Купание в зеленой жиже может иметь негативные последствия для кожи.

Кстати, Калининградский залив тоже цветет. Правда, не так активно как Куршский. Об этом рассказывают многочисленные туристы, отдыхающие на Балтийской косе.

СПРАВКА «КП»

Эвтрофикация — насыщение водоемов биогенными элементами, сопровождающееся ростом биологической продуктивности водных бассейнов. Эвтрофикация может быть результатом как естественного старения водоема, так и антропогенных воздействий. Основные химические элементы, способствующие эвтрофикации, — фосфор и азот.