«Уберите руки!» В калининградской маршрутке отморозок начал душить женщину

Иногда странные и страшные вещи происходят в наших маршрутках. Фото: Александр Подгорчук

В минувший четверг маршрутка № 64 медленно прошла перекресток улицы Октябрьской и проспекта Калинина и двигалась к «Дзержинке». До остановки «Калининский» еще было приличное расстояние, когда вдруг из середины салона прозвучала невнятная просьба пассажира:

- Водите…, останов…, - судя по тому, что пассажир слова произносил обрывками, лично я предположила, что он не совсем трезв.

Но ничего. Поднялся мужчина. И как-то медленно, неуверенно двинул к выходу. Проход в маршрутке был, в общем-то, свободен. Мальчик лет семи стоял и около водителя – женщина - спиной к салону, держалась за поручень.

- Уберите руки! – вдруг закричала женщина.

Пассажиры очнулись. Ба! Да вот этот «невнятный» гражданин уже двумя руками душит даму.

- Уберите руки! – снова крик.

- Вы-зы-вай-те Фэ-эС-Бэ! – зловеще произнес насильник и продолжил сдавливать горло.

- Мужчины в салоне, помогите женщине! – закричал пассажир, на вид – лет 60, он был в морской форме.

- Мужик, ты че творишь! – водитель призвал нарушителя общественного порядка прекратить безобразие.

Девушки в коктейльных платьях побежали, истерично крича и размахивая руками, к задней двери. Искали запасной выход, видимо.

- Ребенок в салоне! Что же ты делаешь, гад! – полагаю, это крик бабушки, внук которой стоял в проходе.

Вопрос за три секунды решил крепкий молодой человек в красной футболке. Подошел к злодею, ударом отвлек от жертвы. Жертва, видимо, в состоянии аффекта, выскочила и побежала вперед, обгоняя машины. А следом за дамой, как в замедленной съемке, вылетел душитель на проспект, приземлился на пятую точку, врезавшись спиной в ограждение.

- С виду - приличный дядька, и не скажешь, что у него в башке могут быть такие гадкие мысли, - высказался кто-то из пассажирок.

- Приличные дядьки женщин не обижают! - это снова голос мужчины в форме.

Спаситель в красном вернулся на свое место, уткнулся в смартфон.

А женщину, на которую напал «неприличный дядька», мы нагнали. Она снова села в маршрутку, так и ехала еще две остановки, стоя около водителя. Кто-то из дам-моралисток даже пожурил ее, мол, хоть бы сказала парню спасибо.

- Чуть сумку мне не порвал! – это единственное, что она произнесла по поводу случившегося.

А у оцепеневших пассажиров так и не хватило духу спросить, знакома ли она с душителем.

- Как вы думаете, злодей был пьян? – обратилась к герою в красной футболке.

- Да просто перегрелся мужик, - спокойно ответил скромняга.