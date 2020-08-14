Фестиваль Kaliningrad Street Food у Дома Советов будет, но в новом формате

Городской пикник уже проходил у Дома Советов пару лет назад. Тогда калининградцев встречали две белые коровы. Фото: Александр КАТЕРУША

Калининградцы привыкли к насыщенному лету. И сейчас даже не о поездках на море или на дачу, а о праздниках и фестивалях. В этом году не было почти ничего – горожане остались без концертов, кинопросмотров, тусовок и живого общения в толпе. И вот, Kaliningrad Street Food – чуть ли не единственное мероприятие уходящего лета, которое состоится с 28 по 30 августа! Правда, в необычном формате.

ПОМЕНЯЛИ ПЛОЩАДКУ

- Ограничения, связанные с коронавирусом, сейчас нужны. Горожане должны быть готовы к новому формату мероприятия. Мы долго готовились, чтобы праздник получился, - говорит руководитель Kaliningrad Street Food Александр Исаев.

В предыдущие годы стрит-фуд фестивали проводили на острове Канта у Кафедрального собора. Но в этом году место на острове определили под «Калининград Сити Джаз» (позднее стало известно о его переносе на следующий год). К тому моменту торговцы уличной еды уже договорились о новой площадке у Дома Советов (к слову стрит-фуд-выходные там уже проводили пару лет назад).

- Лучше чем это место, в нынешних условиях, просто нет в городе. Площадка широкая, она никак не ограничена и ничем не огорожена – возможность входить и выходить в любом месте в любой момент, не создавая давки и скопления народа, - говорит Александр Исаев.

Ведь создавать место скопления людей нельзя, чтобы не было опасности заражения ковидом. Если гостей будет слишком много, их поток попытаются остановить. Волонтеры (их обещают много), будут просить прийти на территорию чуть позже и соблюдать социальную дистанцию.

В этом году городской пикник Kaliningrad Street Food пройдет по регламенту, согласованному с региональным управлением Роспотребнадзора и одобренному оперативным штабом по контролю за распространением COVID-19. Организаторы отмечают, что наши санитарные врачи были готовы к диалогу и пошли навстречу.

- Мы приложим усилия, чтобы выполнить все требования и необходимые ограничения, - говорят в оргкомитете.

К сожалению, посадочных мест в этом году не будет – бургеры придется поглощать стоя. Фото: Александр КАТЕРУША

ЕДИМ СТОЯ

Строго говоря, с 28 по 30 августа пройдет не фестиваль, а выставка-продажа. Не будет большого количества развлечений. Фактически вы сможете прийти, посмотреть (понюхать) то, что готовят и купить понравившееся блюдо. И, наконец, главное – не будет посадочных мест. Всех этих столов и скамеек, бочек и стоек, к которым можно прислониться и пожевать тут же купленный бургер.

- Важно, чтобы каждый вендер (повар-продавец – Ред.) готовил то, что можно взять в руку и съесть, отойти куда угодно. Чтобы не надо было садиться, резать. В чистом виде уличная еда. Впрочем, формат «навынос» тоже будет – получится взять с собой, - говорит Александр.

Между точками с едой будут большие разрывы – палаточки поставят на расстоянии не менее 5 метров. Очереди пересекаться не должны. Люди будут ходить как по выставке и выбирать еду. Само собой участники и повара будут в масках, перчатках и вот это все. Для посетителей – санитайзеры, обработка рук… Из плюсов – открытая площадка. Именно благодаря этому и стало возможно провести мероприятие.

В Калининград приедут представители 10 регионов России. Причем, это будут жители дальних мест. Ждут ребят из Владивостока, Бурятии, Республики Марий Эл, Ярославля, городов Урала и Дагестана. Ведутся переговоры с якутами.

- Наша задача – показать всю широту современной уличной еды нашей страны, - говорит Александр Исаев.

Определят и лучший проект уличной еды – кто-то обязательно получит награду!

Параллельно с городским пикником Kaliningrad Street Food в городе проведут форум, на который приедут повара и крутые специалисты по гастрономии и общепиту.

Готовить площадку у Дома Советов начнут уже 24 августа.