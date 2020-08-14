Когда в Калининграде можно будет сделать прививку от коронавируса

Пока есть ясность только с прививками от гриппа. Фото: Олег УКЛАДОВ

На этой неделе федеральные СМИ сообщили, что в России зарегистрирована первая вакцина против коронавируса. Более того, президент Владимир Путин рассказала, что его дочь уже сделала прививку от COVID-19. И у всех возник вопрос: когда можно будет сделать прививку от коронавирусной инфекции? Поскольку вакцинация, по мнению экспертов, - единственный способ, который сформирует коллективный иммунитет и убережет общество от распространения новой инфекции.

В региональном Роспотребнадзоре, а также в министерстве здравоохранения Калининградской области заверили «Комсомолку», что в настоящий момент определенность есть лишь с вакцинацией против гриппа. В конце августа – начале сентября в регион поступит препарат, и горожане смогут защитить себя от гриппа.

Что же касается прививок от коронавируса, то в ближайшее время разработчики только приступят к ее производству. И, возможно, регионы получат информацию о сроках поставки, а также о перечне тех социальных групп, кто сможет получить эту прививку в первую очередь и за счет госудасртва. Во всяком случае, по словам главы Минздрава России Михаила Мурашко, поставки первых партий вакцины в регионы начнутся уже в этом месяце.

«Комсомолка» следит за информацией и обязательно сообщит подробности первой прививочной кампании от коронавируса в Калининградской области.