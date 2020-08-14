«Камень Канта», подвески эстиев и африканское копье: 5 самых заметных находок в Калининградской области в этом году

Надвратный камень 1703 года, найденный на бывшем острове Кнайпхоф. Фото: Евгений Калашников

15 августа российские археологи отмечают свой праздник. По понятным причинам нынешний год выдался трудным и для представителей этой профессии. Тем не менее, ряд археологических раскопок и разведок на территории Калининградской области все-таки проводился. «Комсомолка» рассказывает о наиболее интересных артефактах, обнаруженных в земле нашего региона.

НАДВРАТНЫЙ КАМЕНЬ

В Калининграде наиболее внимание привлекли, конечно же, работы на острове Канта – бывшем Кнайпхофе. Специфика сделанных археологами находок обусловлена некогда существовавшей здесь плотной городской застройкой. Это ведь сегодня вокруг Кафедрального собора разит парк, а до Второй мировой войны на месте деревьев плотно стояли старинные здания. Одно из них как раз и украшал этот массивный камень, по всей видимости, располагавшийся над входом. Специалистам даже с его датировкой мучиться не пришлось – цифры 1703 оказались высечены прямо на артефакте. Ровесник Канта, даже немного старше - великий философ родился в 1724 году.

ФРАГМЕНТ ТРОТУАРА

. Фото: Евгений Калашников

Вот такой тротуар некогда проходил между самым первым корпусом университета «Альбертина» на берегу Преголи и Кафедральным собором. Стоит обратить внимание на безупречную работу прежних мастеров – сегодняшним настолько качественно положить брусчатку обычно не удается. Ну разнообразие использованных для дорожного покрытия материалов впечатляет: сразу четыре вида. Кстати, очень похоже, что там была предусмотрена велодорожка!

ПОДВЕСКИ ЭСТИЕВ

. Фото: Евгений Калашников

То, что вы видите на этой фотографии – не ведра, как таковые, но ювелирные изделия, которые специалисты действительно называют ведерковидными. Предполагается, что внутрь их могли класть какие-нибудь благовония, чтобы придать обладательнице украшений еще больше привлекательности. А эти подвески носила одна из модниц народа эстиев на рубеже II-III веков нашей эры.. Погребения женщины и ребенка также были обнаружены в Багратионовском районе.

ДЕНАРИЙ ФАУСТИНЫ

. Фото: Руслан Хисамов

В этом году Багратионовский район вообще оказался богат на исторические находки. Это найденный там же фрагмент денария Фаустины. Древнеримская монета называется так в честь изображенной на ней супруги правившего в середине II века нашей эры императора Антонина Пия - Аннии Галерии Фаустины, известной больше как Фаустина Старшая. Она носила необычную для тех времен прическу: мелкие косички, собранные в пучок на затылке или макушке. Это настолько нравилось другим женщинам, что мода пережила ее

АФРИКАНСКОЕ КОПЬЕ

. Фото: Руслан Хисамов

И следующий находка – тоже из-под Багратионовска. Как и практически в любой другой науке, в археологии случаются довольно забавные казусы. Впрочем, как и денарий Фаустины, это копье нашли даже не археологи, а сотрудники отряда «Совесть», занимающиеся поиском захоронений советских солдат, погибших в Восточной Пруссии. Поначалу решили было, что и здесь не обошлось без римлян, но на поверку все оказалось гораздо прозаичнее. Дело в том, что оружие нашли там, где когда-то располагалось богатое прусское имение. Судя по всему, кому-то из его обитателей довелось служить в германской Африке. Из колонии пруссак и привез такой вот экзотический сувенир.