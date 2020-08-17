«Вы живете в Европе»: чем запомнится визит в Калининград вице-премьера правительства России

Марат Хуснуллин и Антон Алиханов. Фото: Александр Подгорчук

Накануне Калининградскую область посетил курирующий регион вице-премьер федерального правительства Марат Хуснуллин. Высокого гостя интересовали прежде всего большие стройки, которые сейчас ведутся в регионе в рамках национальных проектов. Хуснуллин осмотрел, как продвигается строительство Северного обхода, съездил на улицу Рассветную, где возводится одна из крупнейших школ в России, посетил Октябрьский остров и терминал в Пионерском.

В целом вице-премьер остался удовлетворен увиденным. Особенно, как показалось, его впечатлили темпы строительства Северного обхода. Областные чиновники заверили Хуснуллина, что к 31 октября полностью завершится строительство первого этапа обхода. Вице-премьер в свою очередь заверил, что область может рассчитывать на продолжение финансирование этой важнейшей магистрали из федеральной казны.

Мегашколу на улицы Рассветной должны открыть в конце следующего года. Фото: Эдуард Молчанов

- В сфере дорожного строительства в рамках нацпроекта регион идет с опережением годового графика, - сказал Марат Хуснуллин. - Поэтому будем рассматривать возможность выделить дополнительные средства на программы следующего года. Также отмечу, что завершение строительства Северного обхода необходимо для дальнейшего развития Калининграда, поэтому будем рассматривать возможности для реализации проекта.

В соответствии с графиком идет и строительство общеобразовательной школы на улице Рассветной на Сельме. Как отмечают в региональном правительстве, ввод ее в эксплуатацию намечен на декабрь 2021 года.

- Это одна из крупнейших школ в России на 1725 мест. Проект школы хороший, будем рассматривать возможность выделения средств на нее и в 2021 году, - обнадежил вице-премьер.

Не вызвали нареканий у вице-премьера и работы по возведению музейного и образовательного комплексов на Октябрьском острове.

- Часть проекта идет в графике, и уже в 2021 году жители города получат определенный набор объектов, - пояснил Хуснуллин. - Но по остальной части нужно принять еще ряд решений. Я думаю, что в 2023 году мы все эти объемы работ завершим.

Часть музейно-образовательного комплекса на Октябрьском острове будет готова в 2021-м. Фото: Эдуард Молчанов

А вот строящийся терминал в Пионерском федерального чиновника расстроил. С этой большой стройкой все непросто. Предыдущий подрядчик – «Больверк» - в конце прошлого года был со скандалом отстранен за срыв графика, а позже и вовсе возбудили уголовное дело по факту хищения 1,6 млрд рублей из федерального бюджета. Новый подрядчик в настоящее время занимается лишь консервацией терминала. То есть вопрос, когда к нам придут белоснежные лайнеры из Европы и Америки с тысячами богатых туристов, пока открыт.

- Это единственный проект в области, которым я недоволен, - признался Хуснуллин журналистам. - Мы провели разбор полетов, разобрались, в чем причина, и я считаю, что недостаточная работа федерального заказчика (Росморпорт – Ред.). Мы сделали все предупреждения руководству. Если не будет принято решений, примем жесткие меры.

Строительство грузопассажирского терминала в Пионерском вызвало у вице-премьера вопросы. Фото: Эдуард Молчанов

Увы, но после неурядиц прошлого года потребуется разработка нового проекта. Тем не менее, Марат Хуснулллин считает, что терминал должен строиться.

- Упущено время, и часть финансирования на строительство порта снята. Будем искать возможность для возврата финансирования. Задача поставлена, - сказал вице-премьер.

И добавил:

- Но в целом у Калининградской области – большие перспективы развития. Я отмечу хороший темп и объем развернутых работ в рамках нацпроектов. Все планы должны быть выполнены.

Губернатор Антон Алиханов в свою очередь поблагодарил федеральный центр за поддержку:

- Благодаря решению президента продлить госпрограмму социально-экономического развития Калининградской области, у нас появилась возможность долгосрочного планирования. Направления, на которых сконцентрируемся – жилищно-коммунальное хозяйство, строительство новых коллекторов, что позволит ввести в оборот новые территории.

СКАЗАНО!

«Калининградская область является одним из лидеров в стране по жилищному строительству на душу населения. Считаю, что это потенциал для точки роста, чтобы люди могли улучшить свои жилищные условия. Вы живете в Европе - у вас и обеспеченность жильем должна быть, как в Европе. А в Европе сегодня почти 40 метров на человека обеспеченность. Есть к чему стремиться! При этом темпы строительства жилья в Калининграде очень хорошие».

Марат ХУСНУЛЛИН, вице-премьер правительства России.