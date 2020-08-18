Какие ограничения сохранятся в Калининградской области после 18 августа

Кинотеатры начнут работу с 18 августа. Фото: Артем КИЛЬКИН

Во вторник, 18 августа, рухнул один из последних бастионов - в Калининградской области разрешили работу кинотеатров.

Как сообщили в оперативном штабе по контролю за распространению коронавирусной инфекцией, соответствующие изменения внесены в постановление регионального правительства от 16 марта 2020 года. Эти же поправки зажгли зеленый свет также для кафе и ресторанов, расположенных в торговых центрах Калининграда, которые ранее были закрыты.

В оперативном штабе напомнили, что все готовящиеся к открытию организации должны пройти проверку Управления Роспотребнадзора по Калининградской области на соответствие представленным ранее рекомендациям.

Впрочем, ряд ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19, все еще остается. В первую очередь, никто не отменял масочный режим. В оперштабе напоминают, что надевать маску в общественных местах и общественном транспорте обязательно.

- Мы постепенно возвращаемся к привычной жизни. Однако напоминаю, что масочный режим в транспорте и объектах торговли не отменялся, и мы должны бережно относиться к здоровью своему и всех окружающих, - сказал губернатор Антон Алиханов. - Меры контроля за ношением средств индивидуальной защиты будут усиливаться, поэтому прошу ответственно относиться к данной мере.

Во-вторых, сохраняются ограничения на работу домов культуры, что выглядит довольно странно, учитывая, что кинотеатрам открыться разрешили. Как справедливо замечают калининградцы в соцсетях, гораздо большее скопление народа сейчас наблюдается в электричках и автобусах к морю (большинство пассажиров ездит при этом без масок). И на этом фоне запрет на работу ДК объяснить трудно.

В-третьих, нет ясности с началом работы театров, а также под вопросом любые массовые мероприятия. Если они и проходят, то на них организаторы обязаны получать разрешение оперативного штаба и соблюдать во время проведения строгие санитарные правила. Таким образом, например, проходят матчи футбольного клуба "Балтика".

Кроме того, сохраняется режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и калининградцев, страдающих хроническими заболеваниями эндокринной системы и онкологическими болезнями. Правда, как и некоторые другие запреты, этот соблюдается далеко не всеми. А жаль. Потому что эти категории граждан - в группе риска.