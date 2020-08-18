Коронавирус в Калининграде, последние новости на 18 августа 2020: загадочный всплеск пандемии

В Калининградской области уже более 3100 заболевших. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 18 августа в Калининградской области возобновляют работу кинотеатры и фуд-корты, ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса остается совсем мало. Да и вообще, гуляя по городу, в общем-то и не заметно, что действуют какие-то ограничения. Масочный режим порой игнорируют даже в супермаркетах и общественном транспорте. Хотя статистика по числу заболевших в последние дни заставляет насторожиться. Произошел загадочный рост числа новых случаев - фактически в два раза, если сравнивать сутки с сутками. Ответа на вопрос, почему это случилось, нет.

Судите сами. Если в четверг, 14 августа, было зарегистрировано всего 11 новых случаев COVID-19, а в пятницу 13, то в субботу уже 20, в воскресенье 23, а в понедельник и вовсе 26. Что дальше? Можно было бы предположить, что статистику "портят" туристы из "большой" России, которых у нас сейчас много, но нет. Среди вновь заболевших подавляющее число составляют калининградцы. Причем люди самых разных профессий: полицейские, сотрудники таможни, воспитатели детсадов, студенты, менеджеры, безработные,пенсионеры и так далее. Не застрахован никто.

В этой связи совсем не лишним выглядит очередной призыв оперативного штаба неукоснительно соблюдать масочный режим в общественных местах. Помните, это работает, когда маски надевают все без исключения.