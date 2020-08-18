Живет не более двух минут: что известно о пыльном вихре, который пронесся у Калининграда

Слева - торнадо в Чкаловске, справа - в штате Калифорния. Согласитесь, наш слабоват. Фото: Группа Погода и метеоявления в Калининградской области

В субботу, 15 августа в полдень под Калининградом было замечено торнадо. Такое сообщение появилось в социальных сетях. В местном сообществе в «ВКонтакте» автомобилистов опубликовали видеоподтверждение. Очевидцев оказалось немало – столб пыли, который поднимался вверх, трудно было не заметить.

- Инопланетяне начали высасывать Землю. Нужно что-то делать! – написал в панике один из комментаторов.

- Давай, 2020-й, отжигай по полной! – написал следующий.

Кандидат географических наук Дара Гаева из БФУ имени И. Канта пояснила, что на кадры видеозаписи попал так называемый «пыльный вихрь», который может возникать в наших широтах из-за сильного прогрева земной поверхности.

- Горячий воздух устремляется вверх, образует вихрь, захватывая песок, пыль, иногда и мелкие предметы, - рассказала «Комсомолке» Дара Гаева. - Живет такой вихрь не более 1-2 минут и особой опасности не представляет, так как скорость ветра внутри такого вихри около 10 м/с в безветренную погоду. В высоту, однако, может достигать 10 и более метров при диаметре 2-5 метров. Возникает обычно в безоблачную погоду в отличие от торнадо (смерча), зарождение которых возникает в грозовых облаках.

По словам эксперта, пыльные вихри возникают летом достаточно часто в сухую и жаркую погоду, однако их высота обычно ограничена несколькими метрами.

- Тот вихрь, что засняли на видео, – достаточно редкое явление, как и погодные условия первой половины августа 2020 года, - подчеркнула климатолог.

А вот традиционные и привычные нам по фильмам-катастрофам смерчи – это очень редкое явление для Калининградской области.

- Наблюдаются они не каждый год и возникают локально, обычно, когда разогретый над сушей воздух надвигается на более прохладную водную поверхность, поэтому обычно наши «местные» смерчи можно наблюдать на побережье, - заключила Дара Гаева.