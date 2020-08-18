Спасибо «Титанику»: как Джеймс Кэмерон приучил калининградцев ходить в кинотеатры

"Россия" - главный кинотеатр советского Калининграда. Фото: Архив автора

Выбираться из вынужденной спячки кинотеатрам будет явно непросто. Но эта сфера переживала времена и похуже. Вспоминаем, как 20 лет назад калининградцев приучали ходить в кино...

МОЙ ДОМ - МОЙ КИНОТЕАТР

Начав в 1946 году с «Победы», 40 лет спустя Калининград имел уже 11 кинотеатров. И ни один не пустовал. Кроме того, в городе была сеть ДК и клубов, где тоже вовсю крутили фильмы. Однако с середины 80-х в кинотеатральной системе начался закат.

Первый удар нанесли видеомагнитофоны. Вдруг появилась возможность смотреть все, что снимали в странах капитала и не показывали в наших кинотеатрах – по идеологическим, юридическим, моральным и бог знает еще каким причинам. Повсюду стали открываться видеосалоны. Нередко – прямо в кинотеатрах. И можно было наблюдать такую картину. В салоне на очередной «запретный плод» все билеты проданы, а в самой киношке, где идет что-то «официальное», во время сеанса ветер по залу гуляет. Правда, уже в конце 80-х конкуренты начали массово закрываться, но кинотеатрам легче не стало. Все больше «видиков» появлялось в личном пользовании. А фильмы для них предлагали вчерашние салоны, переквалифицировавшиеся в пункты проката видеокассет.

Внесло свою лепту и ТВ. Оно и само по себе стало интереснее, и кино там тоже начали показывать не только из собрания Госфильмофонда. Достаточно вспомнить «Премьер» – первый наш местный частный телеканал. Когда он в 1991-м стал крутить забойные ленты, улицы Калининграда пустели.

НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИРАТЬ

Тем временем в рамках «перестройки» вместе с государством рушились кинематограф и кинофикация СССР. Не стало денег ни на съемки, ни на покупку чужих фильмов. Уже не говоря о ремонте кинотеатров и тем более о строительстве новых. Заманить зрителей в обветшавшие залы с репертуаром второй свежести становилось все сложнее. И началась «оптимизация» городской киносети.

Первым пал кинотеатр «Новости дня». Причем даже не было никаких объяснений. Просто с 1 ноября 1991-го у «Зари» неожиданно появился еще и малый зал. А через неделю ушла в историю «Дружба». Правда, тут публике все же пояснили: вдруг возникший у «Родины» малый зал – это бывшая «Дружба». Потом залихорадило «Ленинград» и «Строитель». Они исчезали из афиши, возвращались. Но в середине 1992-го совсем пропали с кино-карты (в былом «Ленинграде» теперь музыкальная школа имени Гофмана, а вместо «Строителя» на улице Красной, 115, – кафе и магазин).

Зрители у кинотеатра "Победа". Сейчас здесь супермаркет. Фото: Архив автора

В строю еще оставались «Россия», «Октябрь», «Заря», «Родина», «Победа», «Баррикады» и «Москва». Впрочем, последняя на тот момент (с марта 1992-го) уже была «Московией». Видать, кто-то решил, что это ей поможет начать новую жизнь. Увы, она лишь хирела. В январе 1995-го вернули прежнее название, но это не помогло. В 1997 году «Москва» тоже пропала из афиши, вернувшись лишь в 2001-м и уже без кино – превратилась в культурно-досуговый центр. А что же другие?

В 1996-м «Заря» осталась без малого зала (бывшие «Новости дня») – там открылся ночной клуб. В том же году пропали из афиши «Баррикады» (хотя прежде чем ее здание в итоге снесли, какая-то жизнь там еще долго теплилась). А в июле 1997-го закрыли «Октябрь» – самый большой кинотеатр. И уже 31 января 1998-го там открылся концертно-театральный комплекс «Дом искусств». Да, в Москве еще в 1996-м появился первый кинотеатр нового образца – «как на Западе». Кроме того, немало калининградцев ездили в ту же Европу и видели, что кинотеатры там отнюдь не загибаются. Тем не менее у нас шли разговоры, что Калининграду кинотеатры вообще ни к чему, мол, пережиток прошлого.

«ТИТАНИК» КАК ТРИГГЕР

Но тут сам Джеймс Кэмерон приехал к нам с «Титаником». Без глубоководных обитаемых аппаратов «Мир» с приписанного к Калининграду научно-исследовательского судна «Академик Мстислав Келдыш» подводные съемки были бы невозможны. Вот режиссер и решил в знак благодарности устроить у нас первый показ в России. Но при уникальной подводной технике аппаратуры для адекватной демонстрации «Титаника» у нас не было. Так что Кэмерону пришлось везти и оборудование для показа. Установили его в «Заре». И 7 февраля 1998-го там состоялась российская премьера «Титаника».

Противоречивые чувства переполняли калининградцев. Гордость за «Миры» – и стыд за убожество кинотеатров. «Титаник» стал триггером: дальше так жить нельзя. После чего «Заре» и «России» была прописана модернизация. К слову, 27 августа 1998-го, в День кино, директор «России» Людмила Полежаева так ответила на вопрос, с каким она настроением встречает свой профессиональный праздник:

– С октября 1997-го живем без дотации – зарплату платим исключительно из того, что заработаем. Из четырех проекторов функционируют лишь два – в остальных нет ламп. Пару месяцев назад в подвале прорвало трубы – текут и поныне. Естественно, замкнуло проводку – до сих пор пользуемся временной. Картины вынуждены крутить в основном старые – о приобретении свежих на всероссийском кинорынке (и даже простой поездке туда) можно только мечтать…

Но прежде чем все ушли на ремонт, состоялись важные премьеры. Сперва, 1 марта 1999-го, Никита Михалков привез «Сибирского цирюльника». Зал «России» на 1200 мест смог вместить далеко не всех желающих. Те, кому не досталось кресла, сидели на приставных стульчиках и даже на ступеньках в проходах. Во время просмотра народ смеялся, плакал. А когда по окончании на сцену поднялся Михалков, зрители встали, и началась овация, каких у нас, наверное, больше не бывало.

Нет, и тогда многие заметили изъяны этого фильма. Но общее впечатление перевесило все недостатки. Нам, утомленным от повсеместного засилья иностранщины, требовалось что-то родное, большое, настоящее. И две других премьеры подтвердили это. 2 июля 1999-го Станислав Говорухин наделал шума, представив «Ворошиловского стрелка». А 18 сентября Владимир Хотиненко с успехом показал у нас «Страстной бульвар».

Афиша в газете "Калининградская правда". Фото: Архив автора

БОЛЬШИЕ ЗАЛЫ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ

Первой вернулась в строй «Россия». 27 декабря 1999-го она открылась только вышедшим в мировой прокат мистическим боевиком «Конец света» с Шварценеггером. Я пришел на тот показ, чтобы сделать репортаж. Думал, в зале яблоку негде будет упасть. Но писать об «историческом сеансе» пришлось обтекаемо – в зале сидело человек десять. Отвык народ ходить в кино.

4 апреля 2000-го после реконструкции открылась «Заря». В отличие от «России» здесь на первом показе царил ажиотаж. Почему? Потому что это была премьера фильма «Восток-Запад», которую помимо губернатора Леонида Горбенко посетили Олег Меньшиков и Сергей Бодров-младший, сыгравшие там главные роли. Когда же пошла рутина, большой зал «Зари» тоже нечасто заполнялся. И то, что 3 мая 2001-го в прежнем объеме заработала обновленная «Родина» (ныне – семейно-досуговый центр «Киноленд») – произошло уже, скорее, по инерции. Стало ясно, что подобные залы слишком велики. И наш кинобизнес пошел другим путем.

На сегодня из «ветеранов» уцелели лишь «Заря» и экс-«Родина». В «Победе» с 2011 года – супермаркет. «Россию» в 2010-м вообще снесли, в 2013-м на ее месте открыв мультиплекс «Синема Парк». Открылись и другие кинотеатры нового поколения – такие же «ульи» из маленьких залов. Однако и там порой отменялись сеансы – ввиду отсутствия зрителей.

Ну а потом еще и пандемия разразилась…

«КИНА» НЕ БУДЕТ?

И вот кинотеатрам наконец разрешили открыться. Правда, в условиях пандемии работать им будет явно нелегко. Из-за введенных ограничений даже маленькие залы в полную силу не смогут функционировать. При этом кому-то наверняка будет не по нраву сидеть в кино по новым правилам. А кто-то побоится ходить, опасаясь подцепить там заразу.

Между тем еще и с репертуаром интересная ситуация – ведь Минкульт рекомендовал пока показывать «простые и светлые фильмы» да еще желательно российского производства. А вот субсидий, как тем же рестораторам, кинотеатрам у нас почему-то не дали…

Тем не менее о том, что «кина» не будет, говорить, похоже, преждевременно. Более того, в Калининграде скоро должен открыться еще один кинотеатр – аж с пятью залами. Так что давайте верить в лучшее, в то, что мы еще похрустим попкорном на новом «Аватаре»!