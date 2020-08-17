Где в Калининграде сдать тест на коронавирусную инфекцию и сколько это стоит

Главное условие для сдачи теста на COVID-19 в Калининграде – отсутствие признаков простуды и наличие паспорта. Фото: Александр Подгорчук

За последний месяц в Калининграде появились новые точки, где можно пройти исследование на наличие COVID-19 платно. Среди «новичков» - государственные медучреждения.

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2

В поликлиническом отделении № 1 (ул. Дзержинского, 147) и поликлиническом отделении № 2 (ул. Марины Расковой, 10) можно пройти тест на СOVID-19 на коммерческой основе.

В поликлиническом отделении № 1 необходимо:

- Обратиться в регистратуру (корпус «Б»).

- После оформления договора (кабинете № 102А) вас направят в кабинет для забора клинического материала (мазок из зева и носа).

- Обращаться с 08:00 до 11:00 ежедневно, кроме выходных дней.

В поликлиническом отделении № 2 вам необходимо:

- Обратиться в кабинет № 17 (2 этаж) для оформления договора.

- Затем вас направят в кабинет № 32 (3 этаж), где будет произведен забор материала.

ВАЖНО!

Результаты теста и заключение предоставляются в срок от 2 до 7 дней.

Для оформления договора при себе необходимо иметь паспорт

Стоимость исследования с забором мазка из носоглотки и ротоглотки - 1750 рублей. Стоимость с выездом на дом - 2550 рублей.

Телефон Горбольницы № 2 – 8 (4012) 92-08-98.

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4

И здесь можно сдать тест на наличие коронавирусной инфекции на платной основе.

Стоимость – 1650 рублей.

Результат готов в течение трех дней.

Пройти тест можно с понедельника по пятницу, с 8.00 до 17.00 по адресу: Калининград, улица Больничная, 34-38, 38а.

Записаться на исследование и уточнить условия можно по телефону: 8 (4012) 53-24-48.

Результаты теста и заключение предоставляются, как правило, в срок от 2 до 7 дней. Фото: Александр Подгорчук

МЕДЭКСПЕРТ

Тест на коронавирус COVID-19 (определение РНК коронавируса SARS-СoV-2 методом ПЦР в мазках со слизистых оболочек носа и ротоглотки) проводится только для пациентов без первичных признаков ОРВИ!

ВАЖНО! За 24 часа до забора биоматериала исключить прием алкоголя, За 4 часа исключить прием рассасывающих антисептических таблеток, полоскание рта, а также закапывание в нос антисептических средств, За 1 час исключить прием пищи, питье, а также курение.

Два варианта сдачи биоматериала на анализ (забор биоматериала осуществляется с паспортом!).

1. Посещение кабинета для сдачи биоматериала на анализ по адресу: Калининград, ул. Иванникова 8 (лабораторный корпус во дворе). Кабинет для сдачи анализа работает: Пн-Пт - 8:00 до 20:00; Сб - 8:00-19:30; Вс - 8:00-18:00.

Стоимость: анализа (теста) - 1890 рублей, забора биоматериала - 250 рублей. Срок выполнения - до 48 часов

2. Выезд бригады для забора биоматериала на анализ.

Стоимость: анализа (теста) – 1890 рублей, забора биоматериала (мазков из носа и ротоглотки) – 250 рублей. Выезда бригады для забора биоматериала – 1000 рублей. (Обслуживание пациентов за пределами Большой Окружной дороги Калининграда – за отдельную плату именно за пробег санитарного автомобиля в оба конца, за 1 км - 40 рублей). Срок выполнения – до 48 часов.

Результаты исследования могут быть получены по электронной почте или в любой из клиник сети «Медэксперт» (по предъявлению паспорта). При получении положительного или сомнительного результата – наличия в биоматериале РНК возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19 – лаборатория «Медэксперт», в соответствии с требованием Роспотребнадзора, в течение 2-х часов направляет биоматериал на повторное исследование в Центр гигиены и эпидемиологии Калининградской области. В этом случае срок исследования может увеличиться.

Запись по телефону: (4012) 519-000 в часы работы контакт-центра, запись по телефону: (4012) 777-303 ежедневно, круглосуточно.

СИТИЛАБ

В этом центре желающим узнать свой COVID-статус предлагают заполнить заявку, размещенную на сайте.

Исследование позволяет выявить наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции COVID-19. Тестирование проводится методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Тип биоматериала — мазок из ротоглотки и носоглотки. Обследование могут пройти все желающие, не имеющие признаков простудных заболеваний и не контактировавшие с людьми, инфицированными COVID-19.

Максимальный срок выполнения исследования - 3 рабочих дня.

Стоимость: 1600 рублей (+ 690 рублей за взятие материала).

Хеликс

Только на сайте лаборатории можно оставить заявку на тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Записаться по телефону – невозможно!

Стоимость: 1400 рублей (+ 300 рублей – забор мазка из зева и ротоглотки), итого 1700 рублей.