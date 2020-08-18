Банк «Открытие»: у каждого пятого ребенка в России есть банковская карта или личный счет

Две трети уже взяли или готовы взять кредит на образование. Только 4% принципиально не открывают детям банковский счет, полагая, что это может сделать сам ребенок, когда станет взрослым. Таковы результаты опроса родителей с детьми в возрасте до 18 лет, проведенного банком «Открытие»*.

44% респондентов имеют отдельный бюджет на детей. Наибольший процент планирующих детские расходы – в Московском регионе (52%), наименьший - в Уральском (33%) и Приволжском (39%) федеральных округах. 56% опрошенных родителей не занимаются планированием личного бюджета (это наиболее характерно для жителей Урала - 67%).

У 19% детей в России уже есть личный счет или банковская карта. Чаще всего открывают счета и карты детям жители Северо-Западного округа (24%), а также на Урале и в Сибири (по 23%), реже всего - в Дальневосточном и Северо-Кавказском федеральных округах (по 9%).

44% опрошенных (53% москвичей) планируют открыть счет или банковскую карту своим детям. Не планируют делать этого 31% родителей (наибольшая доля таких «отказников» на Дальнем Востоке- 58%, и на Северном Кавказе- 50%). Принципиально не будут открывать счетам дочерям и сыновьям, пока те не вырастут - 4% (только 1% на Урале, 6% - на Дальнем Востоке).

Только 9% родителей считают, что их дети могут распоряжаться деньгами, только когда начнут сами их зарабатывать. Наиболее часто такой точки зрения придерживаются жители Центрального (11%) и Приволжского (10%) федеральных округов. По мнению 4% (в Южном федеральном округе таких и вовсе 10%), уже могут начинать самостоятельно тратить деньги дети младше 7 лет. 22% готовы предоставить право самостоятельно покупать себе что-то детям в возрасте 7-10 лет, 29 % - в возрасте 10-13 лет, 26% - в возрасте 13-16 лет, 9% - в возрасте 16-17 лет.

Почти половина опрошенных родителей - 48% (на Северном Кавказе 61%) - считают сумму 3 тысячи рублей в месяц достаточной на карманные расходы старшекласснику 13-17 лет. До 5 тысяч рублей в месяц на карманные расходы готовы давать тинейджерам 34% респондентов, от 5 до 10 тысяч - 10% (в Москве и Московской области этот процент почти вдвое выше - 19%). Лишь 2% родителей считают, что старшеклассники могут тратить на карманные расходы от 10 до 15 тысяч рублей в месяц (на Северном Кавказе так не думает никто).

По мнению 36% опрошенных родителей (и 47% жителей Северо-Запада), возраст финансовой самостоятельности в стране наступает в возрасте 21-25 лет. 32% считают, что финансово самостоятельными могут быть уже молодые люди в возрасте 18-21 года. 8% респондентов (в Приволжском и Сибирском округах – по 11%) назвали возрастом наступления финансовой самостоятельности 16-18 лет.

20% наших сограждан уверены, что родители должны помогать детям в любом возрасте. Наиболее часто такой точки зрения придерживаются жители Дальневосточного (33%) и Северо-Кавказского (26%) округов. Реже всего- жители Северо-Западного округа (11%).

Только 13% опрошенных считают, что работающий подросток 16-20 лет не должен помогать семейному бюджету (5%- на Дальнем Востоке, 18% - на Северо-Западе). 7%, напротив, полагают, что работающие тинейджеры обязаны вносить в семейную казну не меньше половины дохода. Эта точка зрения наиболее популярна на Урале (12%), а реже всего встречается среди жителей Московского региона и Центрального федерального округа (по 4%).

Абсолютное большинство опрошенных россиян - 78% - согласны с тем, что работающие подростки могут помогать семье деньгами по желанию и не делать это своей обязанностью.

71% постараются помочь детям при решении квартирного вопроса. Наибольшая доля таких заботливых родителей на Дальнем Востоке (88%) и Северном Кавказе (83%), наименьшая – в Москве и Московской области (63%). У 27% опрошенных уже есть конкретные варианты решения квартирного вопроса для детей. Только 2% респондентов не планируют помогать детям с жильем.

Россияне в целом толерантно относятся к образовательным кредитам. Две трети респондентов уже взяли или готовы взять такой кредит ради детей. Больше всего образовательные кредиты необходимы жителям Дальнего Востока (91%) и Северного Кавказа (80%). Наименее популярны эти кредиты у москвичей (53%) и жителей Северо-Западного округа (56%).

17% родителей (по 21% в Приволжском и Уральском федеральных округах) не возьмут образовательный кредит, поскольку считают, что высшее образование в стране должно быть исключительно бесплатным. 8% опрошенных (16% в Московском регионе) уверены, что подростки должны работать и сами оплачивать свое образование.

*Опрос проведен банком «Открытие» 12-16 августа по репрезентативной выборке среди 1000 россиян – родителей с детьми до 18 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

ПАО Банк «ФК Открытие»